Sainz asegura que le sigue “apeteciendo muchísimo” ir a Ferrari

Redacción deportes, 3 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren) aseguró este jueves, la víspera del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que le sigue “apeteciéndose muchísimo” pilotar para Ferrari a partir de la próxima temporada, a pesar de la crisis de resultados que vive la histórica escudería con su quinta posición en el campeonato de constructores con 61 puntos.

"He visto bastantes comentarios de ese tipo los últimos días por el mal fin de semana que tuvo Ferrari en Spa”, dijo Sainz sobre las declaraciones del director deportivo de la F1, Ross Brawn, en las que aseguró que el madrileño debería “estar nervioso por su paso a Ferrari”.

"Lo único que puedo decir, lo que me pone nervioso, son los 30 puntos que he perdido este año. Por lo que estoy preocupado y disgustado es por cómo va esta primera mitad de temporada, las cosas no acaban de salir”, continuó.

“En cuanto al futuro y la situación Ferrari, ya sabéis la decisión que he tomado y estoy cien por cien convencido de que es la oportunidad adecuada. Una decisión que no puedo dejar escapar. A mí nunca me parece un mal momento para ir a Ferrari; si le preguntas esto a cualquier persona del ‘paddock’ te dirá esto. Me apetece muchísimo, me sigue apeteciendo el proyecto; tampoco esperaba ganar el año que viene con Mercedes dominando la F1. Confío al 100% en el proyecto, en Mattia, todo el equipo Ferrari y en que 2022 sea un buen año para ver al equipo en una buena situación", añadió en declaraciones recogidas por la web SoyMotor.com

Sainz desveló que a pesar de que no pueda haber público en el GP de Italia, ya sintió el calor de los aficionados de Ferrari: "Sí, es una pena que no haya ‘fans’. Pero la poca oportunidad que he tenido de salir del hotel e ir al circuito no sé cómo lo han hecho pero han venido a darme apoyo. Ha sido increíble. Lo de Ferrari es tan especial... lo que he vivido desde que llegué, desde la distancia, cómo me han recibido es espectacular. Me he dado cuenta todavía más de lo especial que va a ser el año que viene y de lo contento que estoy de ser un piloto Ferrari los próximos años y lo especial que es sentirse querido por los tifosi", comentó.

El piloto madrileño llega a Monza tras un decepcionante fin de semana en Bélgica en el que un problema en el escape de su McLaren, motorizado por Renault, le impidió competir en la carrera.

“Renault ha hecho una investigación y el motor tuvo ciertos problemas de sensor, de bujía y se produjo un error en el escape. El motor lo vamos a intentar usar mañana y si no nos da problemas seguirá vivo de cara al resto de la temporada, pero ya nos costó esa carrera", declaró.

"El escape se abrió por completo y no pude ni salir. De hecho, lo olí. Luego escuché que el motor sonaba más de lo normal. Salir a la carrera imposible y me dejó con mal sabor de boca, pero ya es historia", amplió.

A pesar de estos problemas, y frustrado por los “30 puntos” que ha perdido durante las ocho carreras ya disputadas por problemas en las paradas o de fiabilidad, Sainz se mostró confiado en que pueden ser el tercer mejor equipo al concluir el año.

"Creo que tenemos buenas opciones, nunca hemos sigo el tercer mejor equipo, pero de una manera u otra hemos logrado hacer un buen resultado. Quizá la primera de Austria fue la que más rápido fuimos. Ser el tercero en el Mundial ahora está bien. Con los puntos que perdimos por mi parte estaríamos en una posición más tranquila. No nos podemos relajar y que no nos pasen tantas cosas, ser más constantes porque la competición es dura", dijo.

Además, Sainz comentó la salida de la familia Williams, con Claire, subdirectora, a la cabeza, del equipo que lleva su nombre. Un histórico de la F1 que tuvo que vender sus acciones a inversión extranjera -Dorilton Capital- para evitar la desaparición.

"Un poco de pena nos ha dado a todo el mundo de F1. Los Williams, empezando por padre e hija se les tiene cariño y respeto por lo que han conseguido. Consiguieron algo muy difícil como llevar un equipo a lo alto de la categoría y crear una leyenda difícil de igualar. Lo que me gusta es que el nombre se va a quedar. Desearles lo mejor y que su equipo se pueda recuperar", comentó.