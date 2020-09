Rolling Stones publican "Goats Head Soup 2020" con un tema inédito

Madrid, 4 sep (EFE).- The Rolling Stones publica este viernes "Goats Head Soup 2020", reedición expandida de su famoso álbum de 1973. La nueva edición de su undécimo disco llega en distintos formatos e incluye un tema inédito, "All the Rage", acompañado de un lyric vídeo.