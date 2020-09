Angela Schanelec: "El cine es mi manera de tomar conciencia del presente"

Madrid, 4 sep (EFE).- Es una de las directoras más sugerentes y elegantes del cine europeo actual, pero hasta ahora sus películas no se habían estrenado en España. "Estaba en casa, pero...", octavo trabajo de la alemana Angela Schanelec, llega hoy a los cines tras haberse alzado con el premio a la mejor dirección en la Berlinale.

La película aborda cuestiones como el duelo, la soledad o la maternidad a través de escenas cotidianas de una madre y sus dos hijos tras la reciente muerte de su esposo, un famoso director teatral; y lo hace a través de una sucesión de viñetas primorosamente compuestas que desafían la narrativa y el ritmo convencionales.

"La velocidad nos impide darnos cuenta de lo que ocurre, para mí el cine es una manera de tomar conciencia del presente de una forma muy precisa, cuando la cámara rueda, sientes el momento de forma muy intensa, es algo que me llena de felicidad", dice en una entrevista con Efe Schanelec, adscrita a la llamada Escuela de Berlín, junto a Christian Petzold o Thomas Arslan.

PREGUNTA.- ¿Cual fue la inspiración, el punto de partida de esta película?

RESPUESTA.- Una imagen de un niño en un cruce de caminos, por la mañana muy temprano, caminando, con la ropa sucia, en medio de la gente y del tráfico. No sé de dónde vino, quizá de algo que leí, no lo recuerdo, pero sentí la necesidad de saber a dónde iba, a quien veía, y así apareció la madre, la clase, el resto, paso a paso.

P.- En una de las escenas clave de la película, la protagonista (Maren Eggert) le suelta a un director de cine un apasionado discurso sobre la búsqueda de la verdad y la representación artística. ¿Es esa búsqueda la que le mueve a usted como cineasta?

R.- No pretendía que ese diálogo fuera una conclusión de nada, simplemente surgió. Es importante entender que es el personaje quien habla y es una situación concreta la que le impulsa, no puede parar. Por supuesto, no puedo escribir algo que no esté en mi cabeza, mis pensamientos están muy conectados con mi trabajo, pero no soy yo quien habla, aunque yo también reflexiono sobre esos temas.

P-. La relación entre padres e hijos es otro tema clave.

R.- Es el centro de la película, lo encuentro muy esencial, es algo que influye en nuestra vida de manera profunda, todo está arraigado en esta relación, es un tema interminable y es sorprendente la poca atención que le prestamos, lo tomamos como algo cotidiano, normal, y lo es, pero quizá tendríamos que pensar más en ello, en cómo hacerlo mejor.

P.- En sus entrevistas se ve que es reticente a explicar demasiado sus trabajos.

R.- Cuando hablo tiendo a las generalizaciones y eso no me gusta, no soy política, hago películas, mi papel no es explicar nada, más bien plantear preguntas.

P.- En sus películas el tiempo discurre lento, todo lo contrario de lo ocurre por lo general en nuestras vidas. ¿Qué busca con ello?

R.- De nuevo, no quiero ser yo quien diga, 'tienes que ir más despacio', pero para mí está claro que la velocidad nos impide darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor. El cine es mi manera de tomar conciencia del presente de una forma muy precisa; cuando la cámara rueda, sientes el momento de forma muy intensa, es algo que me llena de felicidad.

P.- ¿Recuerda si hubo un momento revelador en su vida sobre su vocación y el tipo de cine que quería hacer?

R.- Empecé a ver películas muy tarde, en los 90, en mis veintitantos, porque crecí en ciudad muy pequeña y no iba al cine. El cine francés, Antonioni, Ozu, Bresson, Godard influyeron a mucha gente, no solo a mí, pero sí, fueron un punto de partida. También mi trabajo en el teatro me ha influido mucho.

P.- ¿Cómo ve el futuro del cine?

R.- Cada vez peor, ojalá le demos una nueva oportunidad al espacio cinematográfico, tenemos que reexplorarlo. Creo que ahora mismo no entendemos aún lo que perderíamos si perdemos eso, sería muy doloroso. En general soy una persona muy pesimista, pero es difícil no serlo en este tema.

P.- ¿Le resulta difícil producir sus películas?

R.- Cada vez más difícil. Con mis dos últimas películas, especialmente la última, y el Oso de Oro en la Berlinale, he tenido más éxito que nunca y pensaba que eso ayudaría a financiar mis siguientes trabajos, pero no es así. Detrás de todo esto está Hollywood, Netflix... pero es inútil hablar de ello porque es obvio.

Magdalena Tsanis