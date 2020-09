Hoy, bajada notable de temperaturas en el oeste y Cantábrico con lluvias

Madrid, 5 sep (EFE).- La formación de nubosidad por el oeste dejará hoy, sábado, una bajada notable de temperaturas en el noreste de Galicia y área cantábrica, y lluvias que se irán extendiendo de oeste a este, con viento fuerte en el extremo oeste de la región gallega y en el Estrecho, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Agencia prevé en el nordeste de Galicia y en el Cantábrico cielos nubosos o cubiertos, con lluvias que se irán extendiendo de oeste a este, menos probables y más débiles y dispersas en el País Vasco. Asimismo, se formará nubosidad de evolución en el entorno de los sistemas Central e Ibérico y, con posibilidad de algún chubasco o tormenta aislada, también en Pirineos.

Se registrarán intervalos de nubes bajas en la primera mitad del día en el Estrecho, zonas del área mediterránea, resto de Galicia, alto Ebro y norte de Canarias. En el resto del país habrá predominio de cielos despejados.

Las temperaturas registrarán un descenso notable en el noreste de Galicia y el área cantábrica. En Cataluña, mitad sur de la Península y los dos archipiélagos las máximas tendrán pocos cambios. En el resto, irán en descenso.

El viento de levante soplará en Cádiz y en el entorno de Alborán; de componente norte en buena parte del tercio norte peninsular y Canarias; será fuerte en el Estrecho y el extremo oeste de Galicia. En el resto, predominio de viento flojo.

PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

-----------------------------------------------------

GALICIA: en el tercio norte, cielo nuboso o cubierto, con predominio de nubes bajas. En el resto, intervalos de nubes bajas, menos abundantes cuanto más al sur, tendiendo a poco nuboso o despejado. Presencia de brumas y algún banco de niebla matinal en el interior. Lluvias débiles en A Mariña y extremo norte de A Coruña. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, predominando los descensos; máximas en ascenso en las Rías Baixas y en descenso en el resto de la Comunidad, que será notable en el interior de Lugo y de A Coruña y en el extremo oriental de Pontevedra. Viento flojo variable en Ourense; en el resto, viento del nordeste, con intervalos fuertes en el litoral atlántico y con rachas muy fuertes en el entorno de Fisterra.

- ASTURIAS: cielo muy nuboso o cubierto predominando las nubes bajas, con lluvias débiles. Presencia de brumas y bancos de niebla matinales en el interior. Temperaturas mínimas en ligero descenso en los extremos oriental y occidental y en ligero ascenso en el resto; máximas en descenso, que será notable en el interior. Viento del nordeste, flojo en el interior.

CANTABRIA: cielo nuboso con lluvias débiles y dispersas que serán poco probables en Campoo-Los Valles. No se descartan brumas y bancos de niebla en el interior. Temperaturas mínimas en aumento en el norte y con pocos cambios en el sur, y que se darán al final del día excepto en la franja litoral. Máximas en descenso, que será notable en el interior. Viento de componente norte flojo. - PAÍS VASCO: cielo nuboso en el norte con algunas lluvias débiles y dispersas por la tarde, e intervalos nubosos en Álava. Temperaturas mínimas en aumento excepto en el este de Álava donde habrá pocos cambios, aunque se darán al final del día. Máximas en descenso notable. Viento de componente norte flojo. - CASTILLA Y LEÓN: en el norte montañoso, cielo nuboso sin descartar bancos de niebla matinales y precipitaciones débiles. En el resto, poco nuboso con nubosidad de evolución. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas sin cambios en el sureste y en descenso en el resto, notable en el extremo norte y noreste. Vientos del norte y noreste. - NAVARRA: cielo nuboso en el noroeste y Pirineos y poco nuboso en el resto, con intervalos de nubes de evolución por la tarde. No se descarta alguna llovizna en el noroeste a últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, que se darán al final del día en la mitad norte; máximas en acusado descenso, que será notable en el cuadrante noroeste. Viento variable flojo tendiendo por la mañana a viento del norte y noroeste, arreciando por la tarde. - LA RIOJA: cielo poco nuboso o despejado, aumentando en la segunda mitad del día la nubosidad baja en la Rioja Alta y la de evolución en la Ibérica. Temperaturas mínimas sin cambios en la Ibérica y en ascenso en la Ribera, y máximas en descenso, que puede ser notable en la Rioja Alta. Vientos del norte y noroeste. - ARAGÓN: predominio de cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna por la tarde en el Pirineo y la Ibérica. En el Pirineo, baja probabilidad de chubascos o tormentas ocasionales por la tarde. Las temperaturas no presentarán cambios significativos. En el valle del Ebro, viento del noroeste flojo aumentando al final a moderado; en el resto, variable flojo. - CATALUÑA: predominio de cielo poco nuboso o despejado. En el litoral, intervalos de nubes bajas matinales. En el Pirineo, nubosidad de evolución diurna por la tarde y probables chubascos y tormentas ocasionales. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo variable con predominio de la componente sur. - EXTREMADURA: cielo despejado o poco nuboso. Temperaturas sin cambios con vientos flojos variables. - COMUNIDAD DE MADRID: cielos despejados. Temperaturas sin cambios o con ligeros ascensos y vientos flojos variables. - CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso o despejado en general, salvo intervalos de nubes bajas en el extremo sureste de madrugada, con probabilidad de brumas y algún banco de niebla, y escasa nubosidad de evolución diurna en las sierras del noreste. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso en Cuenca y Albacete y sin cambios en el resto. Presencia de vientos flojos variables, con predominio del sureste en Albacete y Cuenca, algo más intenso al final del día. - COMUNIDAD VALENCIANA: predominio de cielo poco nuboso o despejado. En el litoral sur, presencia de intervalos de nubes bajas. Temperaturas sin cambios significativos. Viento variable flojo tendiendo a componente este a partir de mediodía. - MURCIA: cielo con intervalos de nubes bajas matinales, disminuyendo a poco nubosos o despejados por la tarde. Brumas matinales en las sierras del interior, sin descartar bancos niebla. Temperaturas sin cambios, salvo máximas en ascenso en el interior. Vientos de componente norte, girando durante la mañana a componente Este.

- ISLAS BALEARES: cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas hasta la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del este y nordeste en general flojo con brisas costeras en Mallorca y Menorca. - ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas matinales en puntos de la vertiente mediterránea y área del Estrecho. Temperaturas máximas en ascenso en el interior oriental, en descenso en el litoral mediterráneo oriental e interior de Huelva; el resto con pocos cambios. Vientos de componente este en la vertiente mediterránea y Cádiz, y variables flojos en el resto. Levante fuerte en el Estrecho, con rachas muy fuertes.. -CANARIAS: cielo poco nuboso o despejado con algunos intervalos nubosos matinales en el norte de las islas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas con pocos cambios en costas y en ligero a moderado descenso en el interior de las islas de mayor relieve. Presencia de viento de componente norte flojo a moderado. En cumbres de Tenerife, suroeste moderado a fuerte.