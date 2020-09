Viñetas de Matrix, Star Wars o Alien para concienciar sobre la pandemia

Zaragoza, 5 sep (EFE).- Luke Skywalker espada láser en mano contra el coronavirus en lugar de contra el lado oscuro; Fernando Simón rodeado de datos caracterizado como uno de los personajes de "Matrix", o una Sigurney Weaver sanitaria observando desafiante al SARS-CoV-2: así retrata la pandemia el médico y dibujante Rafa Marrón.

La medicina es a menudo difícil de explicar, con lo que ya los antiguos egipcios recurrían a la ilustración como modo de instruir sobre técnicas complejas de una forma sencilla y eso es lo que ha hecho Marrón con su muestra "Dibujando en tiempos de pandemia", que se expone en el Museo del Fuego y los Bomberos de Zaragoza hasta el 18 de octubre.

Rafa Marrón es uno de los "soldados" que ha luchado en "primera línea" contra el virus -en su caso en las urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza-, es presidente de la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias de Aragón y, además, dibuja.

"Si me das ahora un papel en blanco la mano se me va", confiesa en una entrevista a Efe, en la que cuenta que desde que tiene uso de razón ha sentido la necesidad de plasmar en forma de viñeta aquello que tenía a su alrededor. Y, esta vez, lo que había a su alrededor era una pandemia.

Son 16 ilustraciones en las que muestra sus sentimientos y sensaciones de los últimos meses, con un trasfondo serio pero de forma simpática, desenfadada, hasta con algo de humor y buscando el símil con la ciencia ficción, los comics o los superhéroes.

El primer dibujo, fechado el 9 de febrero, está inspirado en "El grito" de Munch y refleja el miedo en un momento en el que Italia ya estaba "francamente mal" y en su hospital ya se celebraban reuniones para intentar prepararse ante lo que podía venir, y efectivamente vino.

Al miedo se le une el esfuerzo en otra viñeta en la que un sanitario cabalga sobre el coronavirus al estilo de un rodeo americano; o el cansancio, con otro dibujo titulado "Esperando el relevo", en el que aparecen varios profesionales sobre una cafetera gigante y que fue creado el mismo día en el que se declaró el estado de alarma.

Junto a los sentimientos experimentados durante los meses más duros de la crisis sanitaria aparecen otras viñetas que aluden a personajes de actualidad de la pandemia, como Fernando Simón, o las comparaciones que se han hecho con los superhéroes, con un Superman que cambia su S por la estrella azul que representa a las urgencia, o con el mundo bélico, con una viñeta que recrea un fotograma de la película "Senderos de gloria", pero esta vez los soldados llevan batas blancas.

Rafa Marrón reconoce que ha sufrido muchos altibajos durante todos estos meses: empezando con una sensación de espera, de incertidumbre, de no saber lo que iba a pasar, hasta que llegan los primeros infectados a los centros sanitarios.

"En ese momento lo único que queríamos era colaborar, sacar el trabajo adelante", indica, aunque con "mucho miedo", no tanto a contagiarse de la covid-19, sino a infectar a sus familias, lo que le llevó a confinarse en su propia casa.

"Prepararte para un enemigo invisible como es este no nos lo han enseñado", añade.

Saca aprendizajes positivos, no obstante, como que "hace tiempo que no se trabajaba en equipo como ahora" o una mejor organización en toda la cadena sanitaria.

Donde cree que no han aprendido tanto es en la administración, que no ha entendido que atender de esta manera es "mucho más costoso" y que prometieron unos recursos que todavía no han llegado, asegura.

"A nivel político y de gestión se podía haber hecho mucho más", insiste, mientras que, en lo que respecta a la sociedad en general, confía en que el "toque de atención" que han supuesto los rebrotes del verano hayan concienciado a los ciudadanos de que "esto va en serio".

Ahora, están expectantes y con "miedo al colapso" ante un "otoño caliente" y un "invierno duro" en los que al coronavirus se le sumarán la gripe, los rinovirus y otras enfermedades con síntomas muy difíciles de distinguir unas de otras.

Pablo Sebastián Segura