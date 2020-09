Vincent Luis revalidó título mundial de triatlón; Serrat, el mejor español

Madrid, 5 sep (EFE).- El francés Vincent Luis revalidó este sábado su título de campeón del mundo de triatlón, que en esta ocasión, a causa de la pandemia del covid-19, se resolvió en una sola prueba -en lugar de por etapas-, en la localidad alemana de Hamburgo y en distancia sprint, la mitad de la distancia olímpica.

Luis, de 31 años, capturó su segundo título intercontinental al cubrir el recorrido -en el Stadtpark de Hamburgo, cerrado al público- de 750 metros a nado, veinte kilómetros en bicicleta y cinco más de carrera a pie, en 49 minutos y trece segundos, dos menos que el portugués Vasco Vilaca, sorprendente medallista de plata a los 20, en su segunda prueba en la elite mundial.

Otro francés, Leo Bergere, tercero, a cinco segundos, capturó la medalla de bronce; en una prueba en la que el mejor español fue el vigués Antonio Serrat, que acabó vigésimo cuarto, a un minuto y cuatro segundos del ganador.

El belga Jelle Geens fue cuarto, a nueve segundos; y el británico Alex Yee, quinto, a once segundos de Vincent Luis; que volvió a ganar un Mundial a una sola carrera desde que lo hiciese por última vez el español Javier Gómez Noya -único quíntuple campeón del mundo de la historia- en 2008 y en Vancouver (Canadá). Un año antes de la creación de las 'World Series', el torneo por etapas.

Gómez Noya, plata olímpica en los Juegos de Londres 2012 y cuádruple campeón de Europa, que había explicado a Efe que no estaba de acuerdo con que el Mundial se decidiese a una sola prueba y en distancia sprint, "una distancia que no es la estándar", fue el gran ausente de la prueba.

"Para hacer un Mundial tienes que asegurar que la gente pueda competir en igualdad de condiciones. Y, ahora mismo, hay países que incluso no pueden ni siquiera viajar a Alemania. No me parece justo. Que hagan el Mundial en una distancia que no es la estándar, me parece raro. Y están avisando de que tenemos un Mundial con diez días de antelación", explicó a Efe el astro gallego antes de renunciar a competir en Hamburgo, donde a diferencia de años anteriores -cuando la zona de transición se instalaba enfrente del Ayuntamiento- se compitió lejos del centro de la ciudad.

El talaverano Fernando Alarza, que hace dos semanas se convirtió, en Pontevedra, en campeón de España en distancia sprint, acabó vigésimo séptimo -a un minuto y doce segundos- una prueba que el mítico inglés Alistair Brownlee, doble campeón olímpico, en Londres 2012 y en Rio 2016 (Brasil), acabó noveno, a 22 segundos de Vincent Luis.

Alistair fue uno de los ocho que 'rompió' la carrera en el segmento ciclista: lo hizo, recordando viejos tiempos, junto a su hermano Jonathan y los tres que subieron al podio; así como con el francés Dorian Coninx -sexto al final-, el húngaro Mark Devay -vigésimo sexto- y el alemán Justus Nieschlag -trigésimo-.

'Jonny', el menor de los Brownlee -plata en Rio y bronce en Londres, donde Gómez Noya se clasificó entre los hermanos más famosos de la historia-, acabó la prueba en la trigésima primera posición.

El belga Geens y el británico Yee, cuarto y quinto, fueron de menos a más y entraron en meta desde el segundo grupo; al igual que el surafricano Richard Murray, que acabaría séptimo este sábado en Hamburgo. Donde su compañero de entrenamientos, el balear Mario Mola, ganador de tres Mundiales para España, sólo pudo ser cuadragésimo sexto, a dos minutos y 41 segundos.

Los otros dos españoles participantes, el gerundense Genis Grau y el valenciano Roberto Sánchez Mantecón -campeón mundial sub'23 el año pasado-, fueron cuadragésimo tercero -a 2:36- y quincuagésimo segundo -a 3:17-, respectivamente.

Por Adrian R. Huber