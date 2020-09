Sánchez apela a la unidad y arremete contra el PP por su "bloqueo" constante

Madrid, 8 sep (EFE).- El presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado en el Senado el curso parlamentario con una nueva apelación a la unidad y con la petición a todas las fuerzas políticas de que apoyen los presupuestos, y ha arremetido contra el PP por su posición de "bloqueo" constante.

En su intervención en la Cámara Alta, Sánchez ha advertido de que sin unos nuevos presupuestos del Estado no se podrán ni absorber ni ejecutar los fondos europeos.

Y ha respondido a quienes siguen defendiendo los vetos cruzados -entre los que está el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ve inviable pactar con Ciudadanos- recalcando que el Gobierno buscará el "máximo apoyo posible sin exclusiones" y pidiendo a unos y otros que aparquen sus intereses partidistas en esta negociación.

Sánchez ha tenido una extensa intervención en el Senado en la que sobre todo ha dirigido sus reproches al PP por no querer negociar ni los presupuestos ni la renovación de los principales órganos, y ha considerado "inaceptable" el "bloqueo" que practican quienes se autodenominan "constitucionalistas".

Al referirse a los presupuestos, ha admitido que no le gustaría pactar unas cuentas que vayan en contra de sus principios, pero también ha considerado que hay que "trascender" la "dialéctica clásica" y ha apostado por "discutir los números" sin pensar tanto en las diferencias ideológicas del interlocutor.

Pero sobre todo ha insistido en que los presupuestos son el "tronco" que se necesita para canalizar la ayuda europea y desvincularlos "comprometería la absorción y la ejecución de los fondos".

Además ha ironizado sobre la propuesta que le hizo el líder del PP, Pablo Casado, de una agencia que vigile la gestión de esos fondos. "Esa agencia ya existe, se llama Gobierno de España y fue aprobado por la mayoría parlamentaria", ha apuntado.

Y al hablar de los organismos constitucionales ha vuelto a reprochar a los populares que hablen de defender la Constitución pero después no cumplan los artículos referentes a la renovación de estos organismos.

"Nosotros defendemos el pacto constitucional y la monarquía parlamentaria, y a diferencia de otros nosotros defendemos todos y cada uno de los artículos de la Constitución", ha añadido.

En su respuesta, el portavoz del PP, Javier Maroto, ha restado toda credibilidad a la invitación de Sánchez para sacar adelante los presupuestos y le ha advertido de que su partido no puede darle un "cheque en blanco" ni ser su "muleta" para que siga en el poder.

Maroto ha empleado un duro tono en su intervención y ha acusado a Sánchez de actuar con el "único" propósito de seguir siendo presidente del Gobierno y continuar ocupando el poder "como sea", y de hacerlo, además junto a partidos "imputados por corrupción", en referencia a Podemos.

Una acusación a la que Sánchez ha respondido arremetiendo contra el PP y advirtiendo de que no puede dar lecciones de ética cuando es un partido "condenado por corrupción".

En este debate, el jefe del Ejecutivo ha reiterado su promesa de reanudar la mesa de diálogo con la Generalitat aunque también ha reprochado al Govern, que no practique con el ejemplo convocando la mesa que hay en el Parlament.

Y se ha dirigido a ERC para considerar "contradictorio" que este partido pida diálogo a un Gobierno a cuya estabilidad no quiere contribuir apoyando los presupuestos.

En cualquier caso ha avisado a los independentistas catalanes de que aunque ellos quieran hablar de autodeterminación y amnistía, el Gobierno defenderá en la mesa la "agenda del reencuentro", porque está convencido de que "dentro de la Constitución podemos encontrar una solución dialogada al conflicto en Cataluña".

El portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Josep Lluis Cleries, ha respondido a Sánchez que su grupo no quiere "escenificaciones ni fotos" en una mesa de diálogo que "no puede ser una mesa de socorro al PSOE".

Y la portavoz de ERC, Mirella Cortès, ha avisado al presidente de que para negociar unos presupuestos debe demostrar que es "más progresista de lo que ha sido hasta ahora" e impulsar la mesa de diálogo con Cataluña que tiene comprometida desde su investidura.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha reiterado la disposición de su partido de negociar los presupuestos a pesar del "compadreo" del Gobierno con los nacionalistas, y ha lanzado un aviso a Sánchez, el de que el país está "a punto de tropezar con la segunda ola" de la pandemia.