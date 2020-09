Trump no descarta poner dinero de su propio bolsillo en su campaña de reelección

Washington, 8 sep. (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó este martes poner dinero de su propio bolsillo en su campaña de reelección, tras una información publicada en el diario The New York Times donde se apuntaba que su apuesta electoral podría tener problemas de financiación, a menos de dos meses de los comicios del 3 de noviembre.