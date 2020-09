Maroto replica a Sánchez que él practicó el bloqueo con su "no es no" a Rajoy

Madrid, 08 sep (EFE).- El portavoz del grupo popular en el Senado, Javier Maroto, ha hecho notar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el mismo que ahora acusa al PP de un "bloqueo" constante es el mismo que cuando estaba en la oposición quería "imponer" ese bloqueo con su "no es no" a Mariano Rajoy.

En su réplica en el debate del Senado por la comparecencia monográfica de Sánchez, Maroto le ha asegurado que si no "guardara tanto la distancia de seguridad" con los españoles sabría que ellos dicen de su Gobierno que es "el peor Gobierno posible en el peor momento posible".

Le ha recordado que es el mismo político que llegó al poder pregonando el "no es no" y que ahora proclama "unidad, unidad, unidad", el mismo que pretendió "imponer el bloqueo" al no aceptar la investidura de Rajoy y que ahora pide "eliminar un bloqueo".

Y como antes el presidente le acusó a Maroto de actuar como un "semáforo" según el color de las órdenes que recibía, el portavoz del PP le ha contestado que lo suyo es "daltonismo político puro" e incluso "cinismo político en estado puro".

Javier Maroto ha concluido su intervención advirtiendo de que Pedro Sánchez "ni quiere, ni puede, ni sabe" y ha asegurado que el PP estará "a la altura de las circunstancias" y "saldrá al rescate de este país porque queremos y sabemos".

Además, le ha pedido que haga "autocrítica" y reflexione porque el PP ofrece medidas concretas y lo único que no acepta es un "trágala" respecto a unos presupuestos cuyo contenido desconoce.