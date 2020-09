Meter el pasado bajo el felpudo es ingenuo, dice el autor de un libro del IRA

Madrid, 9 sep (EFE).- El escritor y periodista norteamericano Patrick Radden Keefe, autor de "No digas nada", una premiada crónica sobre el conflicto norirlandés, considera que la tentación de meter el pasado "debajo del felpudo" es algo ingenuo y no hará que desaparezca: "Hubo paz pero no reconciliación" en Irlanda del Norte.