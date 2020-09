El Mercat de Vic combina música en vivo y en línea "para apoyar al sector"

Barcelona, 9 sep (EFE).- Una treintena de conciertos por internet, una decena en directo con las medidas de seguridad sanitarias y una área profesional en línea es la fórmula que ha encontrado el Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) "para seguir apoyando al sector en el momento que más lo necesita", según su director, Marc Lloret.

En una entrevista con Efe, Lloret ha aclarado que el festival, que se celebrará entre el 14 y el 19 de septiembre, "no podía anularse" a pesar de la crisis sanitaria "porque es un acontecimiento público de apoyo al sector" que en estos momentos tiene más sentido que nunca.

"La industria musical ha pasado por muchas crisis, pero me atrevo a decir que ninguna como ésta, y sólo la superaremos con mucho apoyo por parte de la Administración", ha asegurado.

Con la intención de aportar su granito de arena, el MMVV arrancará con el concierto de Maria Arnal y Marcel Bagés, que presentarán su nuevo disco en una actuación que grabarán el 10 de septiembre y estará disponible a partir del 13 de septiembre, día de la inauguración virtual.

Una grabación que, como el resto de la treintena previstas, se realiza en alta calidad y con varias cámaras, "para que quien disponga de una buena pantalla y unos buenos auriculares tenga una experiencia parecida a la del directo, aunque nunca igual, porque la energía del directo es insustituible", remacha el también teclista de Mishima.

En todo caso, Lloret está convencido de que estas grabaciones serán un regalo para el espectador virtual y una buena manera de que los promotores de conciertos y profesionales acreditados se hagan a la idea de las propuestas de los artistas.

"No tenemos que olvidar que el principal objetivo del Mercat es favorecer la contratación", ha recordado el director que, con este objetivo, ha optado por que las acreditaciones profesionales de este año excepcional sean gratis.

Koko Jean & The Tonics, Meritxell Neddermann, Bemba Saoco, Dolo Beltrán, Toni Xuclà, Claudia Cabero y Gemma Abrié, The Tyets, Pinpilinpussies, Matthew McDaid, Alba Careta, Carles Cases, Èric Vinaixa y Paula Peso grabaron sus conciertos en Vic entre el 19 y el 21 de agosto.

Mientras que Carles Viarnés, Corcs Drum & Organ, El Pony Pisador, Las Migas, Carlos Sarduy, Nakany Kanté, Nerea Bassart Trio, Renaldo & Clara, Àlex Serra & TotiDub, EJ Marais, Elisabet Raspall, Mi Capitán, Lídia Pujol, Queralt Lahoz, Lavanda, Sam Berridge y Núria Andorrà lo hicieron entre el 24 y el 28 del mismo mes.

Todos se verán en línea durante el festival, junto a los conciertos grabados en diferentes lugares de España y Portugal, como los de los gallegos Laura LaMontagne y SonDaRúa, los andaluces Califato 3/4 y Romero Martín, los valencianos Tardor y La Fúmiga y los portugueses Dos Pois, entre otros.

En vivo y en directo se podrá ver a Ana Rosi & Marta Roma, Yexza Lara, Pau Vallvé, Ginestà, Blaumut, Gemma Humet, Gerard Aledo, Massa, Le Nais y Riders of the Canyon, además de la unión entre Joana Serrat, Roger Usart, Marta Delmont y Matthew McDaid, y los grupos infantiles El Pot Petit y Reggae per Xics.

Una programación en la que el porcentaje de grupos catalanes ha aumentado respecto a otros años, el de bandas del resto de España se ha reducido y los grupos internacionales prácticamente han desaparecido, forzados por las circunstancias.

"Hay muchos grupos que nos hubiera gustado tener y no hemos podido", ha reconocido el director, que este año ha programado la mitad de conciertos que el año pasado, pero ha conseguido mantener el Mercat vivo, "que no es poco".

Por Rosa Díaz