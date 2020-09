David DeMaría: "En la era de los singles se ha perdido el disfrute de los discos"

Madrid, 10 sep (EFE).- Cuatro años de espera y la paternidad le han servido a David DeMaría para volver al ruedo con su duodécimo álbum de estudio "Capricornio", un disco cuyo punto en común para hilar las canciones ha sido su hijo y los astros, y con el que espera "conectar de nuevo" con su generación.

"En la era de los singles se ha perdido el disfrute de los discos, de escuchar las canciones y analizarlas una a una, por ello el lanzamiento de éste es muy importante para mí, porque quiero que conecte y llegue no sólo a los jóvenes, si no a mi generación que tanto echamos de menos ese disfrute", señala el músico en una charla con EFE.

Tras tanto tiempo sin componer, para DeMaría el reto de enfrentarse nuevamente a un papel en blanco -después del paréntesis que supuso el disco en directo "20 años" (2018), grabado junto a "un puñado de amigos" que compartieron escenario con él para celebrar tantos años de éxitos artísticos- fue "duro y laborioso, pero bonito a la vez".

La referencia de las once nuevas composiciones del disco, al que él mismo define como "el más familiar de su carrera, el hilo conductor de esta colección, es el hijo que el músico tuvo a finales de 2015. El niño, de cuatro años, está siempre presente, de una u otra forma, en las letras, los estribillos o los ritmos de las canciones del disco según confiesa.

"Ha sido una experiencia muy bonita, porque por primera vez en mi vida me ha acompañado mi hijo. Sin él saberlo ha sido un apoyo muy importante para mí porque en cada nueva estructura, cada melodía que iba apareciendo, él me acompañaba con la batería, su manera de tocar... Y ha sido muy bonito ponerle las maquetas y ver su cara a ver su le molaba o no. Me ha ayudado hasta a elegir el repertorio final", apunta entre risas.

El título de "Capricornio" ya le rondaba al músico gaditano hacía cuatro años, de hecho, su anterior disco "Séptimo cielo" (2016) iba a llevar ese nombre porque tanto él como su productor de ese álbum (Javibu Colmenero), además del inicio de la gestación del disco, coincidían en el signo zodiacal. Pero al final descartó la idea y dejó gestarla cuatro años hasta ahora.

"Quería sacar un disco nuevo con canciones que estuvieran asociadas a un signo del horóscopo", argumenta. Aunque llama la atención que ninguna de esas canciones tenga por título un signo del zodiaco, ya que lo que al autor lo que le interesa es "la energía que transmiten las canciones cuando las componía y cuando las escuchaba".

"Yo no entiendo nada de astrología ni de signos del zodiaco, pero a la hora de componer las canciones me basé mucho en lo que decían los horóscopos. De Capricornio dicen que son muy testarudos, responsables, pasionales, con mucha fuerza de voluntad, así que me agarré a eso para construir la base de las letras", explica.

De esta manera, DeMaría ha ido vinculado cada signo con su respectiva canción a alguien de su entorno: "'La batalla' me lleva a pensar en los Escorpio, 'La llama' en los Virgo, 'Nueva vida' lo asocio con Aries, 'Prendío' con Tauro y cómo no, la balada más sentimental y bonita del disco -que en principio era un poema sin música- 'Voy detrás de ti' la asocio a Sagitario que es el signo de mi hijo", especifica.

El intérprete de éxitos como "Precisamente ahora" o "Barcos de papel" espera tener la buena acogida que tuvieron sus anteriores discos, aunque sabe que la situación por la que está pasando el mundo de la música a causa de la pandemia no es la más adecuada para ello.

"Se me hace difícil y duro sacar un disco y no poder presentarlo ante el público. Ya no solo el hecho de hacer conciertos, que yo cada disco que sacaba a los dos días estaba encima de un escenario, no, si no el no poder tampoco hacer si quiera una gira de firmas y que todo tenga que ser telemáticamente. Aún así confío en mis seguidores y en aquellos que no me conocen", apunta.

Las presentaciones que tenían previstas para los meses de octubre, noviembre y diciembre se han tenido que "guardar en la nevera hasta próximo aviso", por lo que ahora el gaditano espera poner alegría en las casas de todos aquellos que escuchen su disco. "Nos toca ser sanitarios emocionales a distancia", concluye.

Silvia García Herráez