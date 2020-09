Vizcarra ve un "vil intento de desestabilizar el Perú" y afirma que no dimite

Lima, 10 sep (EFE).- El presidente peruano Martín Vizcarra no dimitirá por las grabaciones en las que aparentemente intenta ocultar su vinculación a un caso de corrupción, que consideró una "patraña" y un "un vil intento por desestabilizar el Perú", declaración que va en rumbo de colisión con el Congreso.

Vizcarra, en un mensaje a la Nación emitido desde el Palacio de Gobierno, fue categórico en denunciar a quienes difundieron las grabaciones como parte de "un complot contra la democracia" y defendió sus palabras que aparecen en las grabaciones como "conversaciones privadas" obtenidas "ilegalmente" que no conforman "ningún delito".

"A estos personajes no les interesa el país y la democracia, solo quieren tomar el Gobierno, y garantizar su control hasta el 2026, estamos en un complot contra la democracia", expresó el jefe de Estado.

Los audios difundidos por el presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón, revelan las coordinaciones de Vizcarra con sus asesores para supuestamente negar su vinculación con el cantante Richard "Swing", que durante años fue contratado por el ministerio de Cultura para trabajos poco justificables y para los que no tenía calificación.

FUERA DE CONTEXTO

"Nunca he negado conocer al señor Richard Swing, pero no he intervenido en el proceso de contratación", aseveró Vizcarra, tras admitir también que las conversaciones fueron coordinaciones internas realizadas en el interior de Palacio de Gobierno.

El mandatario afirmó que han querido "sacar palabras fuera de contexto, acusarme de situaciones inexistentes, nada más lejos de la realidad".

Sin embargo, distintos sectores políticos y analistas han adelantado que Vizcarra puede ser denunciado por obstaculización de la justicia, según lo que se conoce de las grabaciones.

"Si quieren vacarme, aquí estoy con la frente alto. Pero nada constituye causal de vacancia", remarcó el gobernante.

Vizcarra recordó que en marzo del 2018 firmó "un compromiso con todos los peruanos de culminar el mandato y así lo haré", al recordar la fecha en que asumió la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por vínculos con la empresa Odebrecht.

"No voy a renunciar, no me corro", insistió.

INTERESES SUBALTERNOS

Criticó que "las fuerzas del Congreso" se presten a un "juego subalterno y perverso de manchar honras por intereses políticos y electorales" y pidió que "se realicen todas las investigaciones, con la mayor transparencia y profundidad", dado que es el "principal interesado en ello".

Vizcarra señaló que este material es difundido precisamente en el día en que el Congreso debía debatir y votar el impedimento para postular a las elecciones a los candidatos que estén investigados o sentenciados por corrupción, uno de los temas principales de la reforma política impulsada por su gobierno.

"Quien presenta los audios es el mismo congresista, al que la fiscalía ha solicitado levantar su inmunidad para investigarlo por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, y peculado", entre otros, indicó el mandatario.

El mandatario se refirió así al diputado Edgar Alarcón, ex contralor general de la República con quien mantiene un largo enfrentamiento, que entró en el Congreso en las filas del partido Unión por el Perú (UPP), vinculado al militar golpista Antauro Humala.

Vizcarra dijo que "poco les importa a algunos sectores sumir al país en una crisis aún mayor", cuando faltan pocos meses para concluir su mandato, en julio de 2021, y "en medio de la peor crisis sanitaria" ocurrida en el país.