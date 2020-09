El gestor del Fondo de Rescate podrá vetar la compra de Air Europa por Iberia

Madrid, 11 sep (EFE).- El consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas podrá establecer mecanismos para vetar la compra de Air Europa por Iberia, una operación que la aerolínea integrada en IAG pretende cerrar antes de que acabe este año o a principios del siguiente, siempre que finalmente se le concendan ayudas públicas.

Fuentes cercanas al citado consejo gestor, en el que están representados la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y los ministerios involucrados en el ámbito empresarial, económico y fiscal, explican que operaciones como fusiones o ampliaciones de capital significativas que la empresa rescatada quiera emprender, podrán someterse al veto de este órgano.

Air Europa Holding ha solicitado 400 millones de euros del fondo para tratar de superar las dificultades que atraviesa a raíz del estallido de la pandemia, que ha llevado a las aerolíneas a vivir la peor crisis de su historia.

Según lo establecido en la normativa que articula en funcionamiento del fondo de rescate, en caso de concederse las ayudas, el consejo gestor podrá dotarse de instrumentos de veto, incluso aunque no haya entrado en el capital de la empresa y por tanto no tenga un representante en su Consejo de Administración, apuntan las citadas fuentes.

Las ayudas, que también han sido solicitadas por Duro Felguera y por otras dos compañías cuya identidad no ha trascendido, se pueden dar a través de líneas de financiación y, para casos más complejos, con la entrada en capital de la empresa (normalmente por ampliación de capital).

La fórmula propuesta por Air Europa Holding no ha trascendido. El consejo gestor tiene ahora hasta seis meses para estudiar en profundidad el caso y determinar si acude o no en su rescate.

Para concederse la ayuda, la empresa y el consejo gestor deberán firmar una serie de acuerdos estableciendo las condiciones en que se entregará la ayuda y en que será devuelta, y las restricciones para la compañía rescatada.

Esas restricciones incluyen no repartir dividendos, no realizar expansiones agresivas en sus mercados, no comprar más de un 10 % de empresas competidoras, no usar los fondos para compañías del grupo que no los necesiten o no trasladar centros de trabajo fuera de España.

En el caso de Air Europa, al igual que en el de cualquier otro, el consejo gestor podrá exigir en esos acuerdos que la operación cuente con su visto bueno, con el objetivo de salvaguardar la adecuada asignación de los recursos públicos.

De hecho, el consejo gestor también podría exigir entrar en el Consejo de Administración de Air Europa aunque la ayuda no se canalice a través de la entrada en el capital, a modo de consejero independiente.