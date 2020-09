"La Bestia" Bastianini doblega a Lowes

Madrid, 11 sep (EFE).- El italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex) doblegó al británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), dominador de la primera tanda de la sesión de entrenamientos libres, al final de la primera jornada de pruebas para el Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rimini de Moto2 en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático.

Tanto por la mañana como en los inicios de la segunda tanda Sam Lowes había sido el más rápido de la categoría, pero en el tramo final el transalpino Bastianini quiso ejercer de líder y consiguió marcar un mejor tiempo de 1:36.933, que por apenas 59 milésimas de segundo relegó al británico a la segunda posición, con el español Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), tercero a poco más de una décima de segundo.

No tardó demasiado el británico Sam Lowes en asumir el rol de líder, pues en apenas unas vueltas ya se acercó al tiempo de la mañana al rodar en 1:32.257, por el 1:32.245 que protagonizó en la primera tanda, aunque todavía había mucho tiempo de entrenamiento efectivo por delante y una larga retahíla de italianos que "achuchaban" por detrás para ser "profetas en su tierra".

Durante la sesión, el alemán Marcel Schrotter (Kalex) no pudo aguantar el ritmo de la competencia y se fue al suelo en la curva catorce con poco más de seis minutos de entrenamiento por delante y cuando era quinto al cerrarse la dirección de su moto -acabó décimo- , en el mismo punto en el que poco después también rodó por los suelos el español Xavier Vierge (Kalex), que era noveno pero se tuvo que conformar con ser decimotercero.

Jorge Navarro (Speed Up), que por la mañana tuvo no pocos problemas, se pudo sobreponer a las adversidades para lograr la novena posición, con el debutante Arón Canet (Speed Up), en una undécima posición inicial que había sido la sexta por la mañana, a poco más de seis décimas del registro de "La Bestia".

Marcos Ramírez (Kalex) se tuvo que conformar con la decimosexta plaza, fuera de la segunda clasificación directa, como también Héctor Garzó (Kalex), vigésimo segundo, y Edgar Pons (Kalex), vigésimo quinto.