El Atlético no jugará el Trofeo Carranza "por precaución"

Madrid, 12 sep (EFE).- El Atlético de Madrid ha decidido no disputar el Trofeo Carranza contra el Cádiz del próximo martes "por precaución para no realizar un viaje y una concentración dentro de tres días" después del positivo por Covid-19 de un empleado del primer equipo que no es ni futbolista ni miembro del cuerpo técnico.