Susana Abaitua: "El personaje de Nerea ("Patria") ha sido todo un reto"

Silvia García Herráez

Madrid, 13 sep (EFE).- "Patria", la adaptación del superventas de Fernando Aramburu sobre el terrorismo de ETA a través de dos familias enfrentadas, es un gran reto para la joven Susana Abaitua. "Interpretar un personaje casi de los dieciséis, diecisiete años, hasta los treinta y largos ha sido muy difícil", reconoce en una entrevista con EFE.

Abaitua (Vitoria, 1990) se describe como "pura pasión, nervio, kamikaze y activa". Con solo 14 años le propuso a un profesor de teatro darle clases de baile (su madre tiene una escuela de danza) si él le daba de interpretación, y a los 17 años se fue a Madrid a probar suerte para el cásting de una película en la que acabó participando.

"Jamás se me olvidará ese papel que hice, a parte de que el primer personaje siempre te va a acompañar en tu carrera y será el más especial, es porque con apenas 17 años me raparon la cabeza entera. Me metí de lleno, a la locura", cuenta la actriz entre risas en una charla con EFE.

Esa energía, exigencia y esfuerzo por la interpretación le ha llevado a trabajar en once películas, series y obras de teatro con papeles secundarios y protagonistas. Hasta ahora su papel más conocido fue en la serie "Sé quien eres", pero sin duda "Patria" marcará un antes y un después en su carrera.

"Fíjate que cuando me leí el libro el personaje de Nerea era el que más juzgué", asegura la actriz, que no entendía que habiendo sido asesinado su padre, Nerea no asistiera al funeral.

"Pero después de interpretarlo, mi perspectiva sobre él ha cambiado por completo. Es un personaje muy bonito, de estos que suponen un reto de interpretar porque sufre mucho, pero la verdad es que ha sido una maravilla meterme en la piel de ella", destaca la actriz.

La serie, que se estrenará a nivel internacional en HBO el próximo 27 de septiembre y que previamente se proyectará en el Festival de San Sebastián, cuenta la historia del País Vasco a lo largo de tres décadas, marcada por el terrorismo de ETA, y lo hace a través de los ojos de dos familias divididas por la violencia.

Abaitua apunta que la ficción -compuesta por ocho capítulos de una hora de duración, que se ofrecerán semanalmente- "no es una historia de buenos y malos, es una historia que ha ocurrido de verdad, que cuenta que la violencia hiere a todos".

Para poder "interpretar a la perfección" a Nerea, la actriz vasca se tuvo que documentar previamente -a pesar de "tener la ventaja" de que es vasca y, de contar con "familia y amigos" que conocen la historia de primera mano-. Aunque lo que más le ayudó fue el trabajo que hizo con un psicólogo para "llegar a entender ese shock por el que está pasando el personaje".

Curtida en las tablas y delante de una cámara, ya sea haciendo cine o televisión, la intérprete no tiene muy claro la modalidad en la que le gusta más desarrollar historia de personajes, afirma que cada una tiene "sus cosas especiales".

"Adoro hacer teatro. He trabajado mucho y he girado con varias compañías y me encanta. Tiene esa droga para el actor del 'aquí y ahora' con mucha verdad, pero la tele y el cine también me encantan. Las series tienen una cosa maravillosa que es que te permiten desarrollar un personaje mucho más de lo que te puede permitir el teatro o lo que te puede permitir el cine", apunta.

Aunque el género en el que más se mueve la actriz, y el que "más le gusta", es el drama, la vasca tiene muchas ganas de probar cosas nuevas, papeles con personajes que te atrapen desde el principio: "Me atraen mucho los personajes complicados psicológicamente hablando. Lo turbio, con bastantes problemas emocionales, eso me gustaría hacer", indica.

Sin embargo, lo que realmente decide a la actriz a la hora de escoger un papel o no es que el personaje tenga "algo mágico que la atrape". "Busco guiones que hagan que se me mueva algo dentro y poder decir 'quiero que de mi boca salgan estas palabras'", concluye.