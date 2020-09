Rebordinos: Tenemos películas de Cannes pero nos faltan españolas y latinas

San Sebastián, 13 sep (EFE).- El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha afirmado que, si bien el poder presentar películas destinadas a Cannes ha dado a la Sección Oficial del Zinemaldia "mayor envergadura", la pandemia ha complicado la selección de filmes españoles y "muchísimo más aún" la de latinoamericanos.

"El que no se celebre Cannes es una mala noticia por encima de todo. Dicho esto, el disponer de algunas de sus películas da a la competición un cuerpo un poco más fuerte que otras ediciones porque son los títulos claves del año", señala Rebordinos en una entrevista con EFE.

Sin embargo, lamenta que algunos de los filmes españoles y latinoamericanos que esperaban para San Sebastián no han terminado de rodarse o no han comenzado a filmarse siquiera a causa de las medidas adoptadas para frenar la COVID-19.

"Este año tenemos menos películas latinoamericanas que nunca, como le ha pasado a Venecia, donde solo se ha presentado una con toda la potencia que tienen esos países", señala el responsable del Zinemaldia, quien recuerda que el certamen donostiarra cuenta con diecisiete títulos de Cannes, siete en la Sección Oficial, entre ellos "El olvido que seremos", de Fernando Trueba, la cinta de clausura que acude fuera de concurso.

Pese a todos los inconvenientes que conlleva organizar una edición en plena pandemia, Rebordinos asegura que siempre han apostado por celebrar el Festival, aunque admite que con la segunda oleada sí tuvo "cierto miedo" de que no fuera posible, aunque "duró poco" porque el Gobierno Vasco dio el visto bueno a todos los protocolos de seguridad que han establecido.

No tiene aún datos, pero el gasto derivado de la crisis sanitaria va a suponer "una cantidad importante" sobre un presupuesto que cree que no pasará de los siete millones de euros, cuando inicialmente barajaban 8,5 millones.

Calculan que se producirá una reducción de en torno a millón y medio de euros en los ingresos por patrocinio, publicidad y taquilla, que habitualmente suman entre el 42-44 % del presupuesto.

No obstante, el propósito de los responsables del Festival es que no haya déficit y, de haberlo, que no exceda de los 250.000 o 300.000 euros.

La situación cambiante dificulta cerrar cifras. Entre otras cosas, pesa la incertidumbre sobre lo que decidirán algunos invitados en las fechas previas al 18 de septiembre, día del comienzo del certamen, que concluirá el día 26.

"Eso hace que el presupuesto varíe mucho", asegura el responsable del Zinemaldia, que añade que ante las dudas sobre las visitas han preferido no dar nombres por si finalmente se frustran.

"Hasta la noche del martes venían Kore-eda y Naomi Kawase. Toda la comunidad japonesa que iba a acudir se está cayendo en este momento", dice como ejemplo.

"Siguen manteniéndose algunos nombres bonitos y va a venir gran parte del 'star system' español. Va a haber movimiento, pero como es una situación muy compleja es mejor no dar nada por hecho", precisa.

Una vez que se supere la pandemia, el Zinemaldia espera volver a un modelo similar al de los últimos años, aunque advierte de que "en lo básico no ha cambiado" porque las proyecciones van a ser presenciales y las ruedas de prensa ya podían seguirse de forma telemática. "Ahora, desgraciadamente, serán solo por 'streaming' cuando no puedan venir los equipos", apunta.

Probablemente, matiza, utilicen más "lo online" para alguna actividad de industria, "pero sin renunciar a lo presencial".

Opina que tras la crisis sanitaria, quedarán tocados los festivales más pequeños y que alguno incluso desaparecerá como ocurrió con la de 2008.

"Es muy difícil que se tomen decisiones que pongan en peligro a los festivales grandes. A Cannes lo va a aguantar el Gobierno francés. A San Sebastián el español y las instituciones vascas. Podrá ser un poquito más complicado, igual hay algunos recortes, o no, pero lo van a aguantar", destaca.

"Sería muy complejo tomar medidas que se carguen festivales de este calado -agrega-, entre otras cosas, porque luego tienen una repercusión positiva, es decir, que la inversión que se hace desde lo público vuelve a la sociedad multiplicado por equis. Sería un error incluso desde un punto de vista económico".

Reconoce que es un "momento muy delicado", "sobre todo para la distribución y fundamentalmente para la exhibición".

"Toda la industria del cine se está resistiendo muchísimo pero, aun con mucho sufrimiento, seguirá habiendo películas. Sin embargo, las salas que no vuelvan a abrirse ahora es probable que no se vuelvan a abrir nunca", recalca.

Rebordinos no está "para nada" en contra de las plataformas online, piensa que son "un muy buen complemento", pero que las salas "no deben perderse como el gran espacio de proyección".

Así lo han explicitado los ocho grandes festivales europeos, entre ellos San Sebastián, que se han comprometido en Venecia a colaborar en defensa del futuro del sector ante los estragos de la COVID-19. "Tenemos claro que la mejor manera de ver una película es en una sala de cine y que esa tiene que ser nuestra primera opción", subraya.

Ana Burgueño