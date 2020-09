La Audiencia Nacional devuelve a Iglesias la condición de perjudicado en el caso Dina

Madrid, 16 sep (EFE).- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha devuelto al vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, la condición de perjudicado en el caso Dina en contra de la decisión del juez de instrucción Manuel García Castellón.

La Sala de lo Penal respalda los argumentos de Iglesias y considera que se mantienen las condiciones por las que inicialmente fue considerado perjudicado en esta causa, relativa al supuesto robo del teléfono de su exasesora Dina Boulselham y enmarcada dentro del caso Villarejo.

Los magistrados recuerdan que en el registro de la vivienda de Villarejo se halló un dispositivo informático con documentos procedentes del móvil de Bouselham, que posteriormente fueron publicados por Ok Diario y recalcan que si en su momento Iglesias fue admitido como perjudicado en la causa fue porque se consideró verosímil que el origen de la publicación de esas informaciones estuviera en la organización que dirigía Villarejo.

Considera la Sala de lo Penal que cuando el juez García Castellón retiró la condición de perjudicado al vicepresidente del Gobierno no había pruebas para sustentar que los hechos se produjeran conforme a alguna de las hipótesis alternativas planteadas por el magistrado, al que advierte de que no le compete investigar cuestiones ajenas a la causa, como por ejemplo si fue o no Iglesias quien dañó la tarjeta.