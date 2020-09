Teatre Lliure abre temporada con dos rituales de duelo dedicados a la COVID

Barcelona, 16 sep (EFE).- Una misa laica oficiada por El Niño de Elche y una propuesta escénica de Laura Vago que pretende ser un espacio de duelo colectivo por la pandemia son las dos obras que abrirán temporada 2020-2021 del Teatre Lliure, que recupera piezas anuladas, estrena nuevos proyectos y da espacio al mundo digital.

"No queríamos empezar la temporada como si nada hubiera pasado", ha dicho este miércoles el director del Lliure, Juan Carlos Martel, que cree que el teatro es "un espacio seguro y adecuado" para reflexionar sobre lo que ocurre a nuestro alrededor.

La COVID marcará la programación de la próxima temporada, como ya ocurrió en la pasada, cuando el Lliure se vio obligado a cerrar sus puertas "en el peor momento, porque muchas obras se quedaron sin estrenar y otras se interrumpieron bruscamente".

Por ello, este espacio escénico recupera piezas como "Bonus Track", de Carol López; "El Quadern Daurat", la adaptación de Carlota Subirós de la obra de Doris Lessing; "La nostra parcel·la", de Lara Díez Quintanilla; "Una", de Raquel Cors; y "Les tres germanes", de Chéjov, con dirección de Julio Manrique.

El coronavirus también planea sobre las nuevas propuestas, como es el caso de "Noli me tangere" ("No me toques"), un montaje del cantaor flamenco El Niño de Elche, que quiere ser un ritual colectivo con "plegarias" de Marc Artigau, Clàudia Cedó, Albert Lladó y Victoria Szpunberg.

Asimismo, la pandemia es el tema sobre el que gira "Mi nombre es alguien cualquiera", la pieza que Laura Vago ha creado a partir del testimonio de personas que no pudieron despedirse de sus seres queridos, muertos durante el confinamiento.

Además, habrá espacio para las nuevas obras de compañías y creadores jóvenes que exploran nuevos mensajes, como Jose y sus Hermanas o Magda Puig.

En conjunto, el Teatre Lliure apuesta por una programación igual en número de obras y ambición que en temporadas precedentes porque "estamos luchando para que no cierre los teatros", según ha dicho la adjunta a la dirección artística, Georgina Oliva.

El Lliure inaugurará su nueva temporada el próximo 25 de septiembre con el 50% de su aforo disponible, "tal como marcan las autoridades", pero con la esperanza "de poder llegar al 66% lo antes posible".