Custo Barcelona se pone 'trapero' en la tercera jornada de desfiles de la 080

Barcelona, 16 sep (EFE).- Custo Barcelona ha optado en el cierre de la tercera sesión de desfiles de la pasarela 080 por una estética juvenil que remite a la imagen de los reyes del trap, donde mandan los looks deportivos, los oversizes y los anoraks coloristas.

La firma catalana, plato fuerte de una jornada en la que también desfilaban, entre otros, Sita Murt y Yerse, ha inundado el recinto Sant Pau de color, innovación y creatividad, señas de su última colección "Thank You, Next".

El confort y la funcionalidad mandan para Custo Barcelona esta temporada otoño/invierno en el que están cada vez más presentes tejidos tecnológicos, macro cremalleras, perfiles reflectantes y hebillas de cierre automático.

En declaraciones a Efe poco antes de la presentación, el diseñador de Tremp (Lleida) ha explicado que justamente había desarrollado la colección, que es en formato "See Now Buy Now" (Lo ves y lo compras, sin esperar un año a que llega a las tiendas), antes de que estallara la COVID en todo el mundo.

Sobre el desfile digital, sin público, Custo Dalmau ha reconocido que echará de menos el calor de la gente porque "el público es irremplazable y un barómetro en directo", si bien ha dicho que también la tecnología "permite obtener otros muchos datos de la audiencia que son también muy interesantes".

Sobre la filosofía tras los nuevos diseños, ha apuntado que se trata de "una mirada hacia el futuro como fuente de inspiración, desde la cual nace un lenguaje estético renovado".

Y frente a la consagración de Custo Barcelona, otro debut en la atípica 080 digital y pospandemia, el de ONRUSH W23FH, o lo que es lo mismo, la firma fusión de Albert Sánchez y Sebastián Cameras, de solo 24 y 22 años, respectivamente, y ambos diseñadores graduados en Diseño de Moda e Imagen en la capital catalana.

De hecho, esta marca impronunciable forma parte del proyecto de final de carrera de ambos.

En conversación con Efe antes de revelarse su trabajo, adelantaban que la nueva colección está basada en la teoría de la sociedad líquida propuesta por el sociólogo polaco Zygmunt Bauman y que, a partir de ahí, han querido "reducir la idea a la forma más simple de comprenderla dentro de nuestra cotidianeidad: el llegar tarde".

Utilizando tecnologías como la impresión 3D, han presentado una colección con vocación experimental, en la que han querido jugar con las estructuras, los volúmenes y el color.

"Por lo que respecta a las técnicas, para conseguir cosas nuevas hemos utilizado bastantes recursos digitales como por ejemplo el photoshop y la manipulación de imágenes para obtener resultados distintos y trabajarlos más tarde desde el patronaje", han explicado.

Más veterana en la 080 es Sita Murt, de la que es directora Isabel Esteve desde la muerte en 2014 de la fundadora de la firma.

Esteve ha contado a Efe que en esta colección han apostado por trabajar el punto en todas sus versiones y acabados, estampados, jacquards, calados, etc, con el objetivo de "expresar la versatilidad" de esas prendas clásicas de la firma.

También fue este miércoles el turno de Yerse, que se ha inspirado en su nueva colección primavera/verano 2021 en "el bienestar de las plantas", elementos de la naturaleza, que, han explicado, tienen un importante valor estético pero también terapéutico y emocional.

La colección estival remite a cuatro flores, la flor de sauco, la manzanilla, la caléndula y la lavanda, que se concretan en prendas fluidas de tejidos frescos y tonos crudos, camel, blancos, azulos y amarillos.

Finalmente, este miércoles de 080 también ha acogido la colección "Etnias", la propuesta otoño/invierno de Lebor Gabala, un homenaje a las tradiciones textiles en la producción de prendas de abrigo y mantas con técnicas ancestrales.

A destacar la técnica del jacquard, pero también el estampado floral bicolor y las prendas de punto con cashmere, lana baby, alpaca y seda en todas sus versiones.

En cuanto a la paleta de color, han predominado los colores dulces, el crudo y el blanco roto, sin olvidar los verdes kaki, el azul marino, el marrón y el gris antracita.

Por Lara Malvesí