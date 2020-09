Texas aplaza a septiembre de 2021 su gira española por su 30 aniversario

Madrid, 17 sep (EFE).- La gira de la banda de rock escocesa Texas, prevista para este noviembre, se aplaza hasta septiembre de 2021, aunque mantiene los escenarios en Barcelona, Burgos, Madrid y Bilbao.

Texas, responsable de éxitos como "I don`t want a lover", "Say what you want", "Summer son", "Inner smile" o "Black eyed boy" había diseñado esta gira para conmemorar el 30 aniversario de su álbum debut, "Southside", por lo que prometían a sus fans una recopilación en los conciertos de todos sus grandes éxitos y de los temas de su primera producción.

Desde la promotora ya han confirmado, en una nota de prensa, las nuevas fechas de sus conciertos: 25 de septiembre de 2021 en la sala Razzmatazz de Barcelona, 26 de septiembre en el Auditorio Fórum Evolución de Burgos, 28 de septiembre en la sala Vistalegre de Madrid y 29 en la sala Santana de Bilbao.

Las entradas que, según la ciudad, tienen unos precios que oscilan entre los 25 y 40 euros pueden adquirirse en doctormusic.com y entradas.com para las fechas de Barcelona, Madrid y Bilbao y cajadeburgos.com/teleentradas para la cita en la capital burgalesa.