Woody Allen, Viggo Mortensen o Johnny Depp, protagonistas del 68 Zinemaldia

San Sebastián, 17 sep (EFE).- Algunos como Viggo Mortensen, Johnny Depp o Matt Dillon desfilarán en carne y hueso y otros, como Woody Allen o Aaron Sorkin, lo harán de forma telemática pero el 68 Festival Internacional de Cine de San Sebastián que arranca mañana tiene garantizadas sus dosis de estrellas y títulos prometedores pese a las incertidumbres que imponen los tiempos de pandemia.

Los organizadores han confirmado esta mañana la nómina definitiva de invitados, a la que se han unido Johnny Depp, en calidad de productor de un documental sobre el líder de The Pogues, Shane MacGowan, y Matt Dillon con su segundo trabajo como director, otro documental musical, en este caso sobre el cantante y 'showman' cubano Francisco Fellove.

"The Rifkin's Festival", la película que Woody Allen rodó en San Sebastián y que está ambientada en el propio festival de cine, inaugura este viernes, fuera de concurso, la sección oficial, y contará con la presencia física de sus dos estrellas femeninas, la española Elena Anaya y la estadounidense Gina Gershon mientras que el director neoyorquino atenderá a la prensa por videoconferencia.

DE TRUEBA A OZON, LA COMPLICIDAD CON EL FESTIVAL DE CANNES

Una sección oficial que incluye siete títulos recuperados de Cannes, que no se celebró este año a consecuencia de la COVID-19, entre ellos la película de clausura de Fernando Trueba, "El olvido que seremos", adaptación de la novela de Héctor Abad Faciolince que protagoniza Javier Cámara, una carta de amor al padre que se desarrolla en la violenta Colombia de los años 70.

Directores consagrados como Naomi Kawase, François Ozon, Thomas Vinterberg y Sharunas Bartas también forman parte de la selección. Kawase -cuya presencia será telemática- regresa a San Sebastián con "True Mothers", descripción de un microcosmos familiar con dos madres, una biológica y otra adoptiva.

El francés François Ozon, que ganó la Concha de Oro en 2012 con "En la casa", presentará "Verano del 85", un relato de amores adolescentes ambientado en la Normandía francesa; y el danés Thomas Vinterberg competirá con "Druk /Another Round", en la que vuelve a dirigir a Mad Mikkelsen ("La caza", 2012).

Del lituano Sharunas Bartas, cuyas películas se han programado en Cannes, Berlín o Venecia, se proyectará "In the Dusk", un drama sobre la lucha de los partisanos contra la ocupación soviética de Lituania tras la II Guerra Mundial.

Como señal de la complicidad con Cannes, el director del festival francés, Thierry Frémaux, participará en la gala inaugural junto al máximo responsable del certamen donostiarra, José Luis Rebordinos, para pronunciar un discurso conjunto.

DE "PATRIA" A "ANTIDISTURBIOS", MÁS SERIES QUE CINE ESPAÑOL

Sólo dos producciones españolas competirán por la Concha de Oro: "Akelarre", un drama histórico dirigido por Pablo Agüero sobre un proceso judicial de brujería rodado en tierras vascas y coproducido con Francia y Argentina; y el documental "Courtroom 3h", de Antonio Méndez Esparza, que se desarrolla en un juzgado de menores de Estados Unidos.

Y un solo filme latino, "Nosotros nunca moriremos", tercer largometraje del argentino Eduardo Crespo, al que se suman los nueve títulos de Argentina, Chile, Brasil y México de la sección Horizontes Latinos.

A cambio, y siguiendo la pauta iniciada en los últimos años, se incluyen como proyecciones especiales varias series que prometen acaparar buena parte del protagonismo, como "Patria" (HBO), de Aitor Gabilondo que adapta la novela de Fernando Aramburu sobre el terrorismo en el País Vasco.

O "Antidisturbios" (Movistar+), dirigida por Rodrigo Sorogoyen, sobre un grupo de policías acusados de homicidio tras ejecutar un desahucio, con Vicky Luengo, Raúl Arévalo, Álex García, Hovik Keuchkerian y Roberto Álamo, entre otros.

El festival acogerá también el estreno mundial de "Dime quien soy" (Movistar+), que adapta la novela superventas de Julia Navarro, con Irene Escolar y Oriol Pla como protagonistas.

Y, aunque no entra en competición, Blanca Suárez y Javier Rey engrosarán la cuota de celebridades españolas con su nueva película, "El verano que vivimos", un drama romántico que llegará en noviembre a los cines.

Les acompañará Alejandro Sanz, que ha compuesto la canción principal de la película y que no será el único músico en la nómina del festival, ya que 'Pucho', el vocalista de Vetusta Morla, forma parte del jurado de la sección Zabaltegi.

DE GUADAGNINO A VIGO MORTENSEN, DIRECTORES CON ESTRELLA

El actor estadounidense Viggo Mortensen, tres veces nominado al Oscar, recibirá el único Premio Donostia de la 68 edición del festival donostiarra, en el que presentará su opera prima como director, "Falling", un drama familiar inspirado en recuerdos personales.

La presencia del italiano Luca Guadagnino ("Call me by your name", "Yo soy el amor"), está confirmada ya que será el presidente del jurado de la sección oficial y además presentará su primera serie de ficción, "We are who we are" (HBO-Sky), en la que explora temas como la amistad, el amor y la identidad sexual a través de dos adolescentes que viven en una base militar estadounidense en Italia.

Y Aaron Sorkin, guionista de películas como "La red social" (2010), "Algunos hombres buenos" (1992) o "Steve Jobs" (2015) y de series como "El ala oeste de la Casa Blanca" o "The newsroom", impartirá, vía telemática, una clase magistral con la que el Zinemaldia inaugura una nueva sección dedicada al pensamiento y al debate.

Por Magdalena Tsanis