Van Morrison pide acabar con los confinamientos en tres nuevas canciones

Londres, 18 sep (EFE).- El músico norirlandés Van Morrison arremete contra el Gobierno británico, la comunidad científica y los famosos con tres nuevos temas en los que hace un llamamiento a la "libertad de elección" y exige el final de las restricciones para contener la COVID-19.

En una de esas canciones, "No More Lockdown" ("No más confinamiento"), estrenada hoy, el cantante y compositor de Belfast, de 75 años, lamenta que las normas en vigor diseñadas por el Ejecutivo para tratar de contener la pandemia "esclavizan" a los ciudadanos.

En la letra de ese polémico tema, el veterano artista, autor de clásicos como "Moondance" o "Brown Eyed Girl", califica de "abusones fascistas" a aquellos que "alteran nuestra paz".

"La nueva normalidad no es normal. Hemos nacido para ser libres", canta el compositor ante la estupefacción de algunos, que consideran esas letras "peligrosas" en el contexto actual, como opinó a la BBC el secretario de Estado de Sanidad de Irlanda del Norte, Robin Swann.

Pero además de lanzar dardos contra el gobierno de Boris Johnson, Van Morrison arremete contra los científicos y las celebridades.

De esta manera, alude a una supuesta teoría de la conspiración que sostendría que la comunidad científica (concretamente, los expertos del Imperial College de Londres) se está "inventando hechos tortuosos" e incluye críticas a los "famosos" a quienes reprocha "que nos digan lo que se supone que tenemos que sentir".

"No le estoy diciendo a la gente lo que tiene que hacer o que pensar, el gobierno ya está haciendo un gran trabajo con eso. Se trata de la libertad de elección; creo que los ciudadanos deberían tener el derecho a pensar por sí mismos", se justifica el músico en un comunicado.

Además de la citada canción, el cantante sacará también otros dos nuevos temas, "Born To Be Free" y "As I Walked Out", que previsiblemente interpretará en el London Palladium el próximo día 25.

El mensaje de Van Morrison llega en un momento en el que este país contabiliza un total de 41.705 fallecimientos por la COVID-19 desde el inicio de la pandemia, según datos divulgados por el ministerio británico de Sanidad, si bien otras cifras publicadas por agencias de estadísticas apuntan que los decesos por el virus alcanzan ya los 57.500.

Ante el incremento en el número de contagios diarios registrados en el país -este jueves se contabilizaron 3.395 nuevos casos- el gobierno conservador de Boris Johnson introdujo este jueves nuevas normas de restricción en zonas del noreste de Inglaterra.