Lluís Calvo: "Los libreros de viejo sois una verdadera tentación"

Barcelona, 18 sep (EFE).- El poeta Lluís Calvo ha reivindicado este viernes el oficio de los libreros de viejo durante el pregón que ha pronunciado en la inauguración de la 69 edición de la Feria del Libro de Ocasión Antiguo y Moderno de Barcelona, y ha considerado que para los amantes de los libros son "una verdadera tentación".

De forma ininterrumpida desde el año 1951 y convertida en la feria de estas características más antigua de Europa, ni la pandemia de coronavirus ha pospuesto un evento que, entre hoy y el 4 de octubre, permitirá descubrir viejos volúmenes en las 28 casetas que se han instalado, en el paseo de Gràcia, entre plaza Catalunya y Consell de Cent.

La consellera Àngels Ponsa, junto al presidente del Gremio de Libreros de Viejo de Cataluña, Marçal Font, también ha participado en el acto de inauguración y ha deseado que el próximo año se pueda organizar "algo muy grande", con motivo del 70 aniversario.

Calvo ha reconocido que de muy joven consideraba como un "trasto" los libros antiguos porque "no era consciente del valor del legado", pero esta percepción ha ido cambiando con el tiempo de manera "radical" hasta convertirse en un "amante modesto".

A su juicio, son estos libros "imprescindibles para conocer la herencia de los que nos han precedido" y ha lamentado que en Cataluña "desgraciadamente no abunden las colecciones que hay en los países civilizados".

Asimismo, no ha escatimado que "sin libreros de viejo no es posible tener un conocimiento amplio de nuestra literatura" y ha concluido que, en un año de "unas circunstancias extraordinarias" por la COVID-19, y "en unos tiempos cada vez más bárbaros, me gustaría vivir en un país donde hechos extraordinarios como éste -la Feria- fuesen comunes".

El comisario del Año Carner, Jaume Coll, ha explicado que en la exposición, "Los libros de Carner", que se puede visitar en una de las casetas, se exhiben un total de 48 primeras ediciones de los libros del escritor, quien, ha remarcado, vivió en el exilio, tal como también queda allí constatado.

A la vez, ha querido agradecer a los libreros de viejo que sean "los pulmones culturales de nuestra tradición".

La consellera Àngels Ponsa ha mostrado su satisfacción de que pueda celebrarse de nuevo esta feria y, sobre la exposición de Carner, ha dicho que el poeta "tuvo que cruzar la interminable noche oscura del exilio, algo que hoy no nos es ajeno".

La mayoría de los libreros participantes proceden de Cataluña, pero también los hay de Madrid y Valencia.