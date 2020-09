Helen Svedin y su hijas, cuatro bellezas de la moda

Madrid, 18 sep (EFE).- La modelo sueca Helen Svedin es imagen junto a sus tres hijas de una colección de joyas, mientras que para sorpresa de todos el diseñador malayo Jimmy Choo se baja de los tacones en su nuevos diseños y Mabel, la artista española del pop, abandera la última campaña de H&M y Kangol.

Que la modelo Helen Svedin, esposa del exjugador de Real Madrid Luis Figo, sea imagen de una firma de moda o de belleza no es noticia, pero sí que lo haga por primera vez con sus tres hijas.

Las cuatro, Helen, Daniela, de 21 años, Martina, de 18 años y Stella, de 16, han posado para una campaña de joyas de la firma Rabat.

Es la primera ocasión en la que madre e hijas posan juntas, en una sesión de fotos que se realizó en una finca de Segovia, en las que aparecen radiantes y felices. Imágenes que dejan a la luz su parecido y belleza, posando con joyas elegantes, aunque informales, para cualquier momento del día, aptas para intercambiar entre madres e hijas.

Piezas inspiradas en los 70, una "década rica en color, volumen y formas geométricas", comentan desde la firma de joyas, que presentan diferentes gamas combinadas entre sí, que dan como resultado anillos, pulseras y collares de estilo arquitectónico.

JIMMY CHOO SE BAJA DE LOS TACONES

Nadie se podía imaginar que el rey de los tacones, Jimmy Choo, decidiera bajarse de los "stilettos" para reinterpretar el calzado de una marca histórica, Timberland, pero así lo ha hecho, trasladando el "glamur" al calzado deportivo, en zapatos que pertenecen a una edición limitada.

Jimmy Choo x Timberland es una "unión que enfatiza las fortalezas yuxtapuestas de ambas marcas", dice la firma francesa en una nota. El resultado son tres modelos para hombre y mujer, además de un modelo para mujer con puntera adornada con purpurina dorada.

Colaborar con una marca como Timberland permite a Jimmy Choo "explorar una nueva vía y participar en una conversación diferente. Me encanta poder unirme a diferentes mentes creativas que permiten combinar nuestro ADN y crear un producto hermoso y sorprendente con vínculos inesperados en las raíces de ambas marcas", ha dicho Sandra Choi, directora creativa Jimmy Choo

MABEL ABANDERA LA COLECCIÓN DE H&M Y KANGOL

La artista malagueña, Mabel, lleva la música en los genes, hija Neneh Cherry y del productor musical británico Cameron McVey, su repercusión internacional, con más de 500 millones de reproducciones en temas como "Don’t Call Me Up", "Mad Love" y "Boyfriend", ha llevado a la firma H&M a contar con ella como imagen de la campaña que rinde homenaje a marca icono de los 90, Kangol.

Diseños que combinan el estilo de la artista con la firma del logo del canguro, símbolo de la cultura hip-hop de los 80 y 90, gracias a sus característicos 'bucket hats'.

La propia artista colaboró en la creación de un vestido midi y dos sudaderas.

"Estoy muy emocionada por esta colaboración con marcas emblemáticas con las que poder compartir mi creatividad y mi estilo con una nueva generación", ha señalado Mabel.

RAF SIMONS Y FRED PERRY

El que fuera director creativo de Dior, el diseñador belga Raf Simons, reinterpreta las piezas clásicas de la firma Fred Perry, inspirándose en el libro 100 Club Stories, que celebra las subculturas surgidas en una de las salas más famosas de Londres, el 100 Club.

Piezas que celebran que una generación de niños que llegan a la mayoría de edad y comienzan a utilizar la ropa como herramienta de expresión de una identidad individual.

Una colección que explora la naturaleza del "Do It Yourself" de la vestimenta punk así como la actitud que va con ella.