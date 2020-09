"Veneno" se alza con el número uno en taquilla en su estreno en cines

Madrid, 18 sep (EFE).- "Veneno", la serie de Atresmedia creada por Los Javis, irrumpió este jueves, con sus tres primeros episodios, en 220 salas de cine de toda España para alzarse con el número uno de la taquilla de esta semana, situándose por delante de películas como "Tenet", "After. En mil pedazos" o "Padre no hay más que uno 2".

La serie "Veneno" sigue haciendo historia. El tercer episodio de la serie llega este domingo a Atresplayer Premium tras meses de espera por el retraso en sus grabaciones provocado por el coronavirus y, para celebrarlo, la ficción llegaba a la gran pantalla este jueves con la emisión de sus tres primeros capítulos.

La serie ha logrado marcar un nuevo hito en los cines convirtiéndose en número uno de taquilla este jueves, siendo el primer contenido alternativo que lo logra desde hace cuatro años, según datos ofrecidos por Atresmedia en un comunicado oficial.

Tal es el éxito que ha conseguido "Veneno" en la gran pantalla que, según anuncia Atresmedia en su nota, la serie se mantendrá en emisión en algunas salas durante el fin de semana gracias a la distribución de Warner Bros. Pictures España.

De esta forma, "Veneno" supera, según el top 10 semanal de Comscore Movies Spain, a "Tenet", en segunda posición, a la que siguen "After. En mil pedazos", "Padre no hay más que uno 2", "Los nuevos mutantes", "Antebellum", "Las niñas", "La boda de Rosa", "Salir del ropero", y "My Hero Academia: el despertar de los héroes".