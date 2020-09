Llucia Ramis: "ofrezco cincuenta ideas para el próximo confinamiento"

Barcelona, 20 sep (EFE).- Bromea la escritora Llucia Ramis que, en realidad, su nuevo título, "50 libros que me han cambiado la vida", son medio centenar "de ideas para el próximo confinamiento", no muy convencida por cómo está evolucionando la pandemia de coronavirus, con curva ascendente desde hace días.

En una entrevista con Efe, precisa que, sabiendo desde hace años que leer cambia la vida, aunque "leer no sirve para nada", ahora ha querido pasear por algunos de los momentos que más le han marcado, a la vez que pretende invitar al lector a mostrar su acuerdo o su desacuerdo con algunos de los títulos que incluye en su obra.

Publicado por Bruguera en castellano y catalán, con ilustraciones de Julio Fuentes, el nuevo volumen de la mallorquina empieza hablando de la "Rayuela" de Julio Cortázar, un libro sin final, y cuenta lo que supuso para ella, por ejemplo, durante un verano del siglo pasado entrar en "La historia interminable" de Michael Ende.

En otro momento confiesa que le gustaría probar el pastel de carne de Lucia Berlin; desvela que una vez tuvo un novio que tenía apilados en la mesita de noche todos los tomos de "En busca del tiempo perdido" de Proust, tal vez para impresionar a sus conquistas; o da a conocer que el texto más antiguo que ha leído es "La novela de Genji", escrita hacia el año 1000 por el japonés Murasaki Shikibu.

Sin embargo, no todo es inocuo en su propuesta, porque el lector queda absolutamente paralizado en el capítulo en el que describe su relación con la "Carrie" de Stephen King, un autor que le "ha salvado la vida muchas veces".

Llucia Ramis asevera que ha sido muy sincera y "más que caer en la tentación de quedar bien con lo más canónico, lo que he hecho es mostrar qué libros explicaban una historia importante para mi por lo que me ha ocurrido gracias a ellos".

"Soy consciente -agrega- que muchos de estos libros no son los mejores de la literatura universal, pero sí que están porque con ellos me han pasado anécdotas o me han ocurrido hechos que me han cambiado la vida o que me han cambiado la manera de escribir mi propia obra".

A los autores ya citados hay que sumar a otros como Carmen Laforet, su "mentora" Susan E. Hinton, Blai Bonet, Félix Romeo, Agota Kristof, Emmanuel Carrère, Karl Ove Knausgard, Miguel de Cervantes, Natalia Ginzburg, Primo Levi, John Irving o Anne Sexton.

Ha querido, a la vez, jugar con el lector, "que quien tenga el libro discuta conmigo y leyéndome piense, pero ¿cómo pone este libro si es una mierda?. Es una invitación a debatir con iguales, con personas que, como yo, son lectores".

Tampoco ha seguido ningún orden cronológico y si empieza por "Rayuela" es porque le sirve para mostrar su relación con los libros "desde un punto de vista lúdico" y de aquí ha ido tirando del hilo "y han ido apareciendo los recuerdos, que siempre son muy físicos".

Otra característica es que incluye obras de todo tipo de géneros, desde narrativa clásica a ensayos como "Sapiens" y "Homo Deus", de Yuval Noah Harari.

Ramis afirma que es "muy friki de la física cuántica", que le "encanta, y también de la visión melancólica que Harari ofrece sobre el ser humano, de decir que estamos extinguiendo el mundo".

En este recorrido por obras que le han dejado huella, tampoco obvia un momento en una aula de la universidad, en su último año de carrera, con el barcelonés Enrique Vila-Matas, ni que el libro que siempre quiere leer pero que no se atreve es "Walden", de Henry David Thoreau.

Concluye con un epílogo en el que subraya que hay otros títulos que forman parte de su estantería vital y que no aparecen en este tomo, aunque, como todos ellos, sin su lectura, Ramis "sería otra persona".

Irene Dalmases