Johnny Depp apadrina en San Sebastián un documental sobre el líder de Pogues

San Sebastián, 20 sep (EFE).- Johnny Depp ha apadrinado hoy en el Festival de San Sebastián la presentación del documental "Crock of gold", dirigido por Julien Temple, sobre el líder de The Pogues Shane MacGowan, al que ha definido como "un tipo único" y "uno de los grandes poetas de todos los tiempos".

El actor estadounidense Johnny Depp a su llegada este sábado al hotel que aloja a los invitados del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde presenta su película " Crock of gold: A few rounds with Shane MacGowan", que compite en la sección oficial de la 68 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta.