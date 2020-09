Johnny Depp dice que Trump le hace reír:"es buena comedia, comedia de terror"

San Sebastián, 20 sep (EFE).- El actor estadounidense Johnny Depp ha asegurado hoy en San Sebastián que el presidente de EE.UU. Donald Trump le hace reír: "Veo a Trump hablar y me hace reír, es buena comedia, una comedia de terror", ha afirmado el actor en rueda de prensa.

El actor estadounidense Johnny Depp durante la rueda de prensa de presentación de la película "Crock of gold: A few rounds with Shane MacGowan", que compite en la sección oficial de la 68 edición del Festival de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero