"Como Sapiens": cultura, gastronomía e historia para la parrilla de La 1

Madrid, 21 sep (EFE).- RTVE estrenará, el próximo 28 de septiembre, "Como Sapiens", un programa presentado por Miguel Ángel Muñoz en el que se ofrecerá una fusión de la cultura, la gastronomía y la historia de España combinando la visión de grandes chefs con divertidos reportajes de la mano de caras conocidas de la televisión.

La nueva apuesta de RTVE, que produce en colaboración con Catorce Producciones, se ha presentado este lunes de manera virtual, con la presencia de Miguel Ángel Muñoz, conductor del programa; algunos de sus colaboradores como son Tania Llasera, Elena Furiase e Iñigo Urrechu; Fernando López Puig, director de Contenidos y Canales de TVE; y Nico García, fundador y productor ejecutivo de Catorce.

López Puig, quien ha confirmado la fecha de estreno del programa, el próximo 28 de septiembre a las 14:15h, ha dado las claves que definen "Como Sapiens": "No es el programa gastronómico procedimental. Va a tocar muchos temas. Vamos a hablar de historia, de cultura, de que somos lo que somos por lo que comemos".

"Comemos lo que comemos por una larga tradición que marca nuestra personalidad", ha añadido el directivo de RTVE, quien ha confirmado que el formato del programa está creado para cubrir tres meses de emisiones diarias: "En principio es un formato que cubre unos tres meses, pero en función de los datos se irá viendo".

Por su parte, Miguel Ángel Muñoz, que ya demostró su talento culinario alzándose con el primer título de MasterChef Celebrity, ha mostrado su "ilusión" y sus ganas de poder compartir sus secretos, sus trucos, sus productos favoritos y sus pasiones gastronómicas ocultas con la audiencia.

"Estoy encantado de volver a la casa. Masterchef me abrió un mundo nuevo de posibilidades y estoy feliz de poder estar aquí de nuevo. No era conducir un programa sino hacer un espacio mío, como si fuera mi casa, hablando de las cosas que me gustan", ha explicado el actor.

"Mañana empezaremos a meternos en faena y estoy nervioso porque es la primera vez que voy a hacer algo distinto. Aunque estoy feliz porque era muy importante que lo pudiera compaginar con otros proyectos, como el rodaje de una película en la que estoy inmerso ahora mismo", ha puntualizado.

Junto a Muñoz habrá 15 reporteros, según han adelantado desde Catorce y RTVE, que compartirán, como ha indicado Nico García, "todo el conocimiento que se recoge en la gastronomía" de nuestro país.

Elena Furiase, que ya ha grabado ocho reportajes viajando por diferentes pueblos del territorio nacional, será la encargada de "probar y contar historias", como ella misma ha adelantado: "A mi cocinar no se me da muy bien, pero probar todo y contar historias, sí".

Tania Llasera, por su parte, se dedicará a la 'economía doméstica' y el "cómo aprovechar cualquier producto que tengamos en casa". A Furiase, Llasera y el chef Iñigo Urrechu, también presente en la rueda de prensa, se unirán caras conocidas como Paloma San Basilio, José Sacristán, Virginia Troconis, Fernando Tejero, Soledad Giménez, Carolina Cerezuela, David Bustamente o Celia Villalobos, actual concursante de "MasterChef Celebrity 5".

También participarán, entre otros, los chefs Martín Berasategui, Rodrigo de la Calle, Pepe Solla, Francis Panieg y Carlos Maldonado, quienes ofrecerán una visión experta de la gastronomía de nuestro país y compartirán experiencias y vivencias vinculadas al mundo de la cocina profesional.