China no aceptará un "acuerdo desigual" en TikTok Global, según el diario oficial

Pekín, 22 sep (EFE).- China "no aceptará un pacto desigual contra las compañías chinas", aseguró hoy en un editorial el diario oficial chino Global Times en referencia al acuerdo sobre TikTok Global, al tiempo que considera "difícil de creer" que el Gobierno chino pueda aprobarlo.

Esta publicación, que depende del Diario del Pueblo -órgano oficial del Partido Comunista Chino (PCCh)- afirma que, por la información proporcionada por EEUU, el acuerdo es "injusto" y "satisface las irracionales exigencias de Washington".

"Es difícil de creer para nosotros que Pekín vaya a aprobar un acuerdo como ese", asevera.

El diario destaca que ciudadanos estadounidenses "tendrán cuatro de los cinco puestos" de la junta directiva de TikTok Global -la nueva empresa para operar en Estados Unidos creada por su matriz china Bytedance y las norteamericanas Oracle y Walmart- en la que solo uno podrá ser chino.

Además, afirma que la junta incluirá un director de seguridad nacional, que deberá ser aprobado por EEUU.

Asimismo, dice que Oracle tendrá "la autoridad de comprobar el código fuente" de TikTok en EEUU y sus actualizaciones.

"Como TikTok y Douyin -su versión original china- deben tener el mismo código fuente, esto significa que EEUU podrá conocer las operaciones de Douyin", señala.

También argumenta que la nueva empresa controlará el negocio de TikTok en todo el mundo salvo en China, no solo en Estados Unidos.

"Bloqueará el acceso de las IP que procedan de China. Esto significa que los americanos pueden tomar el control del negocio global de TikTok y rechazar que los chinos puedan entrar en ella", asegura el diario pese a que actualmente no se puede ya acceder a la aplicación desde China debido a la censura sobre internet del país asiático.

Según el Global Times, los términos del acuerdo "dañan la seguridad, los intereses y la dignidad de China" y EEUU "con toda su fuerza elimina" a Bytedance y "le fuerza a firmar un acuerdo bajo coerción".

"China, también un país importante, no se someterá a la intimidación de EEUU y no aceptará un acuerdo desigual que va contra las compañías chinas", asevera.

El editorial afirma igualmente que "si la reorganización de TikTok bajo manipulación de EEUU se convierte en un modelo", cualquier empresa china que expanda su negocio allí y se convierta en competitiva "será convertida en una controlada por Washington a través de tretas y coacciones".

"¿Si China se rinde, qué país en el mundo podrá resistir?", se pregunta el rotativo oficial y asegura que "Washington disfrutará entonces de hegemonía tecnológica para siempre".

Además, se cuestiona si los gigantes tecnológicos estadounidenses que se han expandido alrededor del mundo dejarían el control de su empresa "en manos de compañías del país de acogida" o permitirían que los miembros de su junta directiva tengan que ser aprobados por los gobiernos locales.

Bytedance y las dos compañías estadounidenses han ofrecido versiones muy distintas del acuerdo alcanzado para formar TikTok Global.

Según la versión de Oracle y Walmart -que controlarán el 20 % de la futura firma-, la mayor parte de la nueva empresa será de propiedad estadounidense, pero según ByteDance, ellos controlarán el 80 % restante hasta que tenga lugar su salida a bolsa con una oferta pública inicial dentro de aproximadamente un año.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con no aprobar el acuerdo alcanzado si las empresas estadounidenses no tienen un "control total" sobre la sociedad resultante.

"(ByteDance) no tendrá ningún vínculo (con la nueva empresa), y si lo tienen, no aprobaremos el acuerdo", aseguró Trump, quien también dijo que si Oracle y Walmart "no tienen control total" sobre TikTok Global, tampoco dará su consentimiento.