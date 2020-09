Camarena y la difícil "receta del equilibrio" hacia el triunfo en Zinemaldia

Madrid, 22 sep (EFE).- "La receta del equilibrio", documental que se estrena este martes en la sección Culinary Zinema del Festival de San Sebastián, comenzó siendo un largometraje sobre el cocinero Ricard Camarena y su mujer y socia, Mari Carmen Bañuls, pero la COVID-19 lo trastocó para convertirlo en una lección de vida.

Empezó a rodarse a principios de enero y en marzo llegó un confinamiento que la pareja llenó de reflexiones sobre su vida y su trabajo al frente de Ricard Camarena Restaurant, con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol en Valencia, donde también tienen Canalla Bistro, Habitual, Central Bar y Cocaloka, así que el director, el mallorquín Óscar Bernàcer, decidió dar un giro al guion.

El largometraje, producido por Nakumara Films y Kaishaku Films, arranca pues con la reapertura de Ricard Camarena Restaurant en la desescalada y muchas de las reflexiones de la pareja son sobre el confinamiento y los efectos de la COVID-19, por lo que Bernàcer destaca a Efe que tiene "un componente de actualidad muy fuerte, pero también refleja un momento histórico y va a dejar marca de él".

Para Camarena y Bañuls, el confinamiento les descubrió la importancia de disponer de tiempo libre más allá del trabajo: "Hay que sacar lo positivo del COVID, y es que nos hemos dado cuenta de que hay que disfrutar más la vida. Nos lo estamos aplicando a nosotros y a nuestros equipos, que ahora están más implicados", explica ella a Efe.

"Es una reflexión bonita. Hemos vuelto a la rueda y todo vuelve a ir muy rápido, hay que retomar la vida, aparte del trabajo", coincide el director.

Para el cineasta, que ya trabajó con Camarena en la serie documental "Cuineres y cuiners" para la televisión valenciana, otra de las lecturas de "La receta del equilibrio" es la de "la historia de amor por la huerta valenciana", representada en la relación entre el cocinero y el agricultor Toni Misiano y el drama de las cosechas sin recoger a cuyo rescate se lanza el chef.

"La huerta valenciana estaba denostada y se la quería hacer desaparecer para hacer macroespacios; a las familias que trabajan en ellas las han hecho sufrir muchísimo. Llevarla a un festival tan importante como el de San Sebastián es una pequeña victoria moral para todos los que creemos en la huerta, porque detrás de eso hay sostenibilidad y replanteamientos vitales y sociales que habrá que hacer en serio", añade Bernàcer.

Y es que Ricard Camarena ha hecho de la huerta valenciana su principal aliada gastronómica, además de apostar firmemente por los productos de proximidad.

"Es una perspectiva de vida. El año pasado decidí que éste no iba a viajar y ser más coherente con mi manera de ver la vida. Te pasas una parte del año importante conociendo a gente nueva, dando charlas o clases y no tienes tiempo para dedicar a la gente que conoces y que están involucradas en tu propio proyecto. No tiene sentido no conocer a un carnicero de tres pueblos más allá y sí a uno de Turquía", dice a Efe.

Se trata de "intentar generar un impacto positivo" en su "alrededor más inmediato" y de "no pasar de puntillas por la vida", apostilla.

"La receta del equilibrio" muestra también cómo Camarena ha tenido que lidiar consigo mismo hasta que le fue diagnosticado, y tratado, un transtorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH). "Muchas piezas del puzzle empezaron a encajar. Era desorganizado, impulsivo, compulsivo... Hace un año y medio no sabía que lo tenía, sólo iba a terapia. He querido compartirlo para ayudar a más gente", señala.

El tratamiento, lejos de restarle creatividad, le ha aportado equilibrio. Aunque para Camarena, el equilibrio es "algo que dura muy poquito, es una búsqueda, te pasas el día ajustando de un sitio para que no se desajusten otros, es el movimiento que intentas hacer para avanzar sin la sensación de que vas dejando cosas atrás".

Y buena parte de su equilibrio vital y profesional se lo debe a Mari Carmen Bañuls, coprotagonista del documental porque es "el pilar sobre el que construimos todo el proyecto, el que da fortaleza y estructura". "Nunca me ha puesto la mano en el hombro para frenarme sino en el culo para levantarme", dice de quien "siempre ha huido de protagonismos" e incluso llegó a rechazar aparecer en el largometraje.

La pandemia fue una amenaza para ese buscado equilibrio, pero juntos han conseguido mantenerlo. Camarena reconoce que no sabe cómo saldrá la gastronomía de esta situación, así que optar por pensar "en el día a día, sin renunciar a nada de lo que hacemos siempre que aporte valor. Hay que adaptarse a las circunstancias y proteger al equipo. A lo mejor no hay que ser extremadamente ambicioso".

Pilar Salas