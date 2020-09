El Gobierno a Torra: "No hay que estigmatizar a ninguna comunidad autónoma"

Madrid, 22 sep (EFE).- La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha indicado, sobre la recomendación del presidente Quim Torra de no viajar a Madrid, que no hay "ningún elemento que aconseje el que haya que dificultar la movilidad entre comunidades autónomas" y por ello ha pedido no "estigmatizar" a ninguna región.