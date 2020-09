Sofía Nayeli recibe el XIV Premio de Literatura Jordi Sierra i Fabra

Madrid, 24 sep (EFE).- La escritora Sofía Nayeli, de 18 años, ha recibido el XIV Premio Jordi Sierra i Fabra para Jóvenes con "La Bestia", una obra donde se mete en la piel de una joven guatemalteca que se sube a este tren de carga que lleva a muchos emigrantes latinoamericanos al llamado "sueño americano".

Porque "La Bestia" existe, y Sofía Nayeli lo conoce gracias a su abuela mexicana, una mujer "muy culta y que viaja mucho" que le contó la existencia de este tren de carga durante una visita el año pasado a Chiapas (México), la ciudad de la que parte esta máquina con destino a Estados Unidos.

Así lo ha contado en la rueda de prensa virtual celebrada esta mañana donde el escritor Jordi Sierra i Fabra le ha hecho entrega de este premio que ha sido calificado por el jurado como una novela "cargada de humanidad, honesta y cruda, que plasma la realidad de la emigración, triste, pero también llena de esperanza".

"Una de las principales fuerzas de la narración es la naturalidad con la que está escrita, sin tintes dramáticos forzados ni la menor grandilocuencia, con un lenguaje medido, justo y preciso", ha añadido el jurado.

Según Nayeli, durante ese viaje a Chiapas, y como sabía que ese tren salía de allí, se fijó en los emigrantes, "en su sufrimiento". Porque México es un país que conoce porque es allí donde ha vivido toda su vida, hasta que en 2019 se trasladó a Murcia donde vive con su familia (su padre es mexicano).

"En las calles había gente pidiendo dinero, y empecé a escribir un relato, pero mi hermana me dijo que la historia era bastante buena y que para un relato se quedaría corto. Yo tenía el premio en la cabeza porque estaba escribiendo una novela diferente para el premio, pero cuando mi hermana me dijo esto descarté la otra novela la descarté y me centre en esta", ha contado la joven.

Y así, con su primera novela terminada, ha conseguido hacerse con este premio con el que ya ha conseguido que su novela sea publicada bajo el sello SM.

Por su parte, el escritor Jordi Sierra i Fabra ha reconocido que el hecho de que Sofía Nayeli sea hispanoamericana ha hecho que en la edición del próximo año, cerrada el 5 de septiembre, se hayan presentado muchos jóvenes de Latinoamérica, en concreto de México.