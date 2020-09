El club secreto de Disney+ que apuesta por los superhéroes en la realeza

Madrid, 24 sep (EFE).- Disney sigue estrenando sus películas en su plataforma, Disney +, y este viernes le llega el turno a "El club secreto de los no herederos al trono", una cinta que pone en valor el poder de los superhéroes adolescentes a través de unos jóvenes infantes "que no encajan en la monarquía".

"Mi personaje en el fondo siente que no pertenece a ese mundo en el que hay que seguir unas normas, comportarse y hacer siempre lo correcto, ella prefiere tocar con su grupo de música, montar un concierto para protestar contra la monarquía y desafiar a las autoridades, al fin y al cabo, es una adolescente y quiere divertirse, no?", explica a Efe una de sus jóvenes protagonistas Peyton Elizabeth Lee (Nueva York, 2004).

La película cuenta la historia de Sam (Lee), una adolescente rebelde miembro de la realeza que descubre que tiene súper poderes debido a un rasgo genético que solo tienen los segundos en la línea de sucesión. Todo esto lo descubrirá cuando su madre, la reina, la envía a clases de recuperación en un internado de verano para la realeza.

Para Lee interpretar a Sam ha sido como "un juego muy divertido": "Siento que ha sido una experiencia realmente divertida y creativa. Sí es cierto que se tiene un poco de presión porque el personaje pertenece a la realeza, luego descubre que tiene poderes y que tiene que salvar al reino, pues no es fácil, pero el descubrir todo eso e interpretarlo con mis compañeros ha sido genial", explica.

Estos compañeros, que también tienen talentos especiales, son Roxana (Olivia Deeble), que se puede volver invisible; Tuma (Niles Fitch) que convence a cualquiera de hacer lo que sea; January (Isabella Blake-Thomas), que adquiere los poderes de quien tiene alrededor, y Matteo (Faly Rakotohavana), que se entiende con los insectos.

"Somos mejores cuando nos unimos que cuando estamos divididos, y eso es algo que creo que Tuma tiene que entender. Creo que es una gran metáfora de lo que estamos viviendo hoy en día", explica por su parte Fitch (Atlanta, EE.UU., 2001).

Todos ellos juntos deberán salvar el reino de Illyria de las manos del malvado Inmate 34 (Greg Bryk), un tipo contrario al régimen monárquico.

Fitch, "adicto a las películas de superhéroes" y "encantado de poder haber crecido" viendo a Chadwick Boseman (actor recientemente fallecido que interpretaba a Black Panther), apunta que "siempre" había querido hacer una película en la que su personaje tuviera poderes. "¿Quién no quiere ser un superhéroe?", se pregunta entre risas.

"El hecho de haber tenido esta oportunidad y ser un referente para los jóvenes es algo que me hace realmente feliz. Por eso me empleé a fondo para preparar a Tuma. Fui al gimnasio y aprendí acrobacias, quería que mi personaje fuera auténtico y creíble, y creo que lo he conseguido", afirma.

"El club secreto de los no herederos al trono" -dirigida por Anna Mastro ("Gossip Girl")- se va a estrenar directamente en la plataforma de Disney +, y cuenta con la producción de Disney Channel, como las últimas series emitidas en la plataforma, "Los descendientes", "Zombies" o "Kim posible".

Con esos antecedentes, los fans ya apuestan por que "El club secreto de los no herederos al trono" se convierta en la nueva trilogía de la factoría como ya lo han hecho sus predecesoras, algo que a los protagonistas de la cinta les "encantaría".

"En una historia de superhéroes que salvan reinos siempre debe haber una segunda y tercera parte -apunta Lee entre risas-. Hay tantas historias y relaciones dentro de este mundo que hemos creado que creo que sí dan para hacer como mínimo una secuela".

