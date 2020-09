Amazon convierte a Echo en una esfera y se adentra en el universo gamer

San Francisco (EE.UU.), 24 sep. (EFE).- La multinacional estadounidense Amazon presentó este jueves sus últimas novedades en hardware y servicios, entre las que destacan la reconversión del altavoz inteligente Echo en una esfera y la incursión de la firma en el mundo de los videojuegos en streaming con la plataforma Luna.

En un evento digital a causa de la pandemia de COVID-19, la firma de Seattle (estado de Washington, EE.UU.) reveló finalmente Luna, un servicio con el que se había venido especulando en la industria desde hace meses y que sigue los pasos de Stadia de Google y de xCloud de Microsoft.

Igual que estas plataformas, Luna ofrecerá acceso por suscripción (5,99 dólares al mes) a una cartera de videojuegos que incluirá títulos como "Resident Evil 7", "Control, Panzer Dragoon", "A Plague Tale: Innocence", "The Surge 2", "Yooka-Laylee", "GRID", "Abzu" y "Brothers: A Tale of Two Sons".

Amazon presentó también un controlador para Luna basado en el asistente de voz Alexa que se conecta directamente a la nube y que permite al usuario cambiar con facilidad entre distintas pantallas, como por ejemplo de la computadora al móvil o viceversa.

ALTAVOCES MÁS RÁPIDOS

El gigante del comercio electrónico también mostró por primera vez los nuevos altavoces esféricos Echo, que cuestan 99,99 dólares, son más rápidos que los modelos anteriores y están disponibles en negro, blanco y azul a partir de hoy mismo.

La mayor velocidad de respuesta se logra, según explicaron desde Amazon, mediante un nuevo módulo de reconocimiento de voz dentro del propio dispositivo llamado AZ1 Neural Edge, que permite al asistente de voz Alexa procesar las órdenes in situ mediante inteligencia artificial antes de trasladarlas a la nube.

Junto a los Echo llegó también la versión actualizada del altavoz con pantalla, el Echo Show 10, que en lugar de permanecer siempre fijo en una misma posición como sus predecesores, dispone de tecnología que le permite girar y posicionarse para estar siempre visible independientemente de dónde se encuentre el usuario.

NOVEDADES PARA ALEXA

Alexa también fue objeto de actualizaciones significativas en el evento de este jueves, que incluyen mejoras en su capacidad de respuesta a las órdenes recibidas cuando hay varias personas hablando a la vez y avances hacia un sonido más natural mediante la modulación del tono de voz.

En cuanto a los productos de seguridad, la firma que dirige Jeff Bezos introdujo una cámara de vigilancia bautizada como Always Home Cam que va instalada sobre un drone autónomo que vuela por dentro de la casa de habitación en habitación para registrar y mostrar imágenes de cada rincón del hogar.

Este curioso dispositivo, pensado por ejemplo para poder vigilar todas las habitaciones remotamente cuando no se está en casa, costará 249,99 dólares cuando salga al mercado el próximo año, y se recarga de forma autónoma regresando a su posición original cada vez que termina su ronda.

SEGURIDAD PARA EL VEHÍCULO

Otras de las novedades en seguridad fueron una serie de productos pensados para evitar robos en los automóviles, que incluyen una alarma -Car Alarm-, una cámara de videovigilancia -Car Cam- y Car Connect, un sistema que permite conectar la cámara ya incluida en el coche (en caso de que la haya) con la red de vigilancia de Amazon.

Por último, cabe destacar la actualización del dispositivo para ver contenidos en streaming en televisión Fire TV Stick, que cuesta 39,99 dólares y su versión más sencilla, Fire TV Stick Lite, que cuesta 29,99.

Ambos se conectan directamente al televisor y permiten reproducir contenidos en streaming en alta definición de plataformas de entretenimiento como Netflix, Hulu y Disney+.