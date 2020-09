Rebellón: En un momento así, la llamada de 'Mercado Central' fue gratificante

Madrid, 25 sep (EFE).- Conocido por su papel de Doctor Vilches en "Hospital Central", el cual marcó un antes y un después en su carrera, Jordi Rebellón afronta una nueva etapa en su trayectoria profesional, tras una gran gira de teatro junto a Concha Velasco con "El Funeral", incorporándose a "Mercado Central", un nuevo y "gratificante" reto del que habla con Efe.

"Mercado Central" inicia temporada este viernes y lo hace de la mano de nuevos personajes gracias a la incorporación de actores como Eva Isanta, María Casal, Raúl Mérida, Sebastián Iturria y Jordi Rebellón. Es, precisamente, Rebellón quien habla con Efe de la satisfacción de "poder trabajar" en la difícil situación que plantea la pandemia, del reto que supone volver a una serie diaria y de las claves de la nueva temporada.

Rebellón llega a "Mercado Central", ficción producida por RTVE en colaboración con Diagonal TV, tras un gran "año y medio" de gira junto a Concha Velasco con la obra "El Funeral" y con la satisfacción de haber visitado diferentes teatros de España con sus propios monólogos.

Sin embargo, la situación en la que se encuentran los teatros, según el mismo actor explica a Efe, hace que todo esté "parado", porque "no sale a cuenta" subirse al escenario y ponerse a preparar un espectáculo cuando aún hay tantos "teatros cerrados".

De esta forma, como el propio Rebellón reconoce, "en un momento así, la llamada de 'Mercado Central' fue gratificante" y llegó en el instante en el que el actor, tras el confinamiento, no tenía claro cómo iba a respirar el mundo de la cultura: "Era un momento, después del aislamiento, de no saber qué iba a pasar con nuestra profesión".

Tras la llamada y la "primera lectura de una pequeña Biblia del personaje", Rebellón aceptó el papel y se puso manos a la obra para darle forma a Fernando Luján, un "contable que trabaja en una gestoría al lado del Mercado Central" y que frecuentará el lugar hasta convertirse en uno de los personajes protagonistas de la nueva temporada.

"Es un personaje con muchos matices, muchos colores y que va a dar muchas sorpresas dentro del mercado. A mi me encanta porque me interesa mucho este tipo de personajes que te llevan a terrenos que no te esperas, con sorpresas, y con este personaje me lo estoy pasando muy bien. Espero que el público también lo vea así", explica Rebellón, quien reconoce que el mayor reto es "estudiar los guiones".

"La semana pasada grabé 90 páginas en una semana", recuerda el actor, quien explica que ya lleva un mes y medio dando vida a Fernando, un personaje que tendrá mucha tela que cortar y cuya trama se extenderá durante toda la temporada.

Asimismo, hace hincapié en lo "satisfactorio" que es poder grabar con "antiguos compañeros" y en un ambiente de trabajo que, a pesar de las "estrictas medidas de seguridad", tiene sus frutos: "Trabajar no solo con amigos sino con actores que son muy generosos, que te dan la réplica cuando te la tienen que dar, sacar las castañas del fuego con esta celeridad y que salga bien es una satisfacción".

Conocido por su papel de Doctor Vilches en "Hospital Central", Rebellón ha formado parte de series como "Sin identidad", "Cuéntame cómo pasó" o "Amar es para siempre", a través de la que habla del trabajo en las series diarias.

"Las series diarias cumplen su requisito. Están muy bien interpretadas, muy bien escritas y cuentan historias que interesan y a mí, en este caso 'Mercado', me interesó por eso", dice el actor, quien retoma la idea de que en estos momentos no se puede decir que no a un trabajo así.

"Antes había actores que solo hacían cine y no querían hacer televisión porque les parecía un género b. En este momento, cualquier actor le dices de trabajar en una serie diaria y te dice que sí porque tenemos que comer, pagar hipotecas, pagar alquileres y mantener a la familia", desarrolla.

Una afirmación que completa con un argumento con el que da valor al trabajo de la industria española: "En este momento no puedes decir que no y, por otro lado, es que yo creo que en España se hacen series de mucha calidad, tanto diarias como semanales o miniseries, y eso hay que valorarlo y apostar por ello".

Patricia Muñoz Sánchez