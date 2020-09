Almeida rechaza un 155 sanitario a Madrid: "Aviva el fuego"

Madrid, 26 sep (EFE).- El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida ha vuelto a avalar este sábado la decisión de la Comunidad de Madrid de no confinar toda la capital porque "la situación no es la misma en toda la ciudad", y ha terciado que "invocar el artículo 155" de la Constitución para que se aplique en la región para atajar la pandemia es "avivar el fuego".

Martínez-Almeida ha criticado a los alcaldes de municipios madrileños que "están pidiendo que se aplique un 155 en la Comunidad de Madrid": "Entre llegar a un acuerdo o aplicar el 155 hay un mundo" por lo que invocar su aplicación es "una forma de avivar el fuego, el enfrentamiento, y una forma muy poco sutil de tratar de desgastar al Gobierno de la Comunidad de Madrid".

Ha defendido que ese artículo de la Constitución tiene "notabilísimos problemas jurídicos" porque es de aplicación "en aquellas comunidades autónomas que incumplieran gravemente sus obligaciones constitucionales": "No parece que en este caso, atentando gravemente contra el interés general, así se esté haciendo por la Comunidad de Madrid, ni mucho menos".

El regidor también ha acusado al ministro de Sanidad Salvador Illa de "enredar", confundir a los ciudadanos y cambiar de criterio sin datos.

"En vista de la tasa de contagios tendremos que actuar ahí donde la tasa es peor", ha asegurado Martínez-Almeida, que ve coherentes las medidas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y niega segregación porque quienes critican las restricciones no lo hacen por las decisiones adoptadas sino porque no se extienden fuera de las 45 zonas básicas.

El regidor madrileño ha cargado contra la decisión del Ministerio de Sanidad de contraprogramar ayer la rueda de prensa de la Comunidad de Madrid pidiendo el confinamiento de la capital por haber mostrado "abiertamente discrepancias" sobre las medidas para frenar al virus, adoptando una "postura frontal" a la de Madrid cambiando de criterio tras apoyar los confinamientos selectivos.

"Es enredar en el sentido de que está mandando un mensaje de confusión a los españoles", ha afirmado el regidor, asegurando que "no es la mejor imagen para los ciudadanos" y cargando contra sanidad por cambiar de criterio sin aportar datos que lo justifiquen.

Y ha agregado: "Los ciudadanos tenemos derecho a saber en función de qué criterios a Illa le parecía bien el martes y el jueves plantea un escenario completamente distinto".

Después de que algunos medios asegurasen ayer que la postura del regidor madrileño era la de confinar toda la ciudad, algo que el alcalde desmintió, el regidor ha señalado que sí hay medidas que adoptan a toda la capital, como la limitación de las reuniones a máximo seis personas.

"Eso no quiere decir que también hay que tomar medidas quirúrgicas adecuadas en aquellos lugares que presentan peores números, eso no es romper la imagen de ciudad (...)toda la ciudad esta en una situación preocupante, pero eso no nos debe no hacer ver que no haya zonas que están bastante peor en el sentido sanitario en las que tendremos que adoptar medidas distintas", ha afirmado.

Almeida ha destacado que algunas de las zonas básicas con confinamientos perimetrales duplican en contagio a otros distritos y ha recalcado: "Tendremos que actuar ahí donde la tasa es peor".

El alcalde de Madrid ha recalcado que en todo caso hay que seguir las recomendaciones, que incluyen evitar desplazamientos innecesarios, "se viva donde se viva" y ha reclamado unidad para poder salir adelante.