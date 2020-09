La 65ª Seminci pulsará el cine de autor de diversas generaciones y temáticas

Valladolid, 28 sep (EFE).- La 65ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) pulsará del 24 al 31 de octubre el estado actual del cine de autor al confrontar títulos de diversas temáticas, procedencias y generaciones dentro de una sección oficial donde compite el iraní Mohammad Rasoulof, ganador de la Berlinale.

La última película de la española Isabel Coixet ("Nieva en Benidorm") abrirá el 24 de octubre, fuera de concurso, una sección oficial integrada por quince títulos en la que también figura un filme de animación ("Josep"), de producción española, que el dibujante francés Aurel ha dedicado a Josep Bartolí (1910-1995).

Con la voz narradora del actor Sergi López, Aurel ha profundizado en la vida del escritor, dibujante, pintor y sindicalista español Josep Bartolí durante su confinamiento en varios campos de concentración al finalizar la última guerra civil española (1936-1939).

Ambos filmes son los únicos de sello español en un certamen donde concursará el iraní Rasoulof con el título ganador de la Berlinale el pasado febrero ("There is no evil"), quien entra en liza por vez primera en la Seminci aunque había sido objeto de una retrospectiva y un libro en la edición de 2017.

Con nuevas propuestas regresan al festival de Valladolid otros nombres como los de los hermanos palestinos Arab y Tarzan Nassir ("Gaza mon amour"), cinco años después de haber presentado su ópera prima en el certamen al que ahora regresan.

En la misma tesitura de retorno y con películas galardonadas este año se encuentra el israelí Nir Bergman ("Her we are") y el norteamericano Alexandre Rockwell ("Sweet thing"), quienes convivirán junto a otros que llegan a este certamen por primera vez, entre ellos el indio Chaitanya Tamhane ("El discípulo"), el iraní Ahmad Bahrami ("The wasteland") y la china Zheng Lu Xinyuan ("The cloud in her room"), ganadora absoluta en Rotterdam.

La segunda y última película fuera de concurso, además de Isabel Coixet ("Nieva en Benidorm"), es también la segunda y última ópera prima prevista, además de la de Aurel ("Josep"), una historia de amor entre dispares que firma el canadiense Michael Maxxis ("Puppy love").

Maxxis competirá también por el Premio Pilar Miró al mejor nuevo realizador junto a los autores de cuatro segundas películas programadas en esta sección oficial y que presentarán Ahmad Bahrami ("The wasteland"); el indio Chaitanya Tamhane ("El discípulo"); la húngara Lili Horvát ("Preparations to be together for an unknown period of time"); y Arab y Tarzan Nasser ("Gaza mon amour").

El plantel de la sección oficial se completa con el italiano Uberto Passolini ("Nowhere special"), el norteamericano Lee Isaac Chung ("Minari"), el eslovaco Ivan Ostrochovsky ("Servants") y el ucraniano Vadim Perelman ("Persian lessons").

La 65ª Seminci, que dirige Javier Angulo, entregará al menos dos Espigas de Honor a las españolas Isabel Coixet (24 de octubre) y Charo López (26 de octubre) como reconocimiento a la trayectoria de la realizadora y actriz respectivamente.

El festival se celebrará de forma presencial aunque con la retransmisión online de actos debido a los protocolos de seguridad contra la Covid-19 que obligará a la restricción en la venta de abonos y entradas sueltas.