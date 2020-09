Shakespeare y un Tirso de Molina feminista abren temporada 20/21 de la CNTC

Madrid, 28 sep (EFE).- La vertiente más feminista de Tirso de Molina, el creador del Don Juan, y uno de los montajes "magistrales" de William Shakespeare abrirán a partir de mañana la temporada 20/21 de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) tras el largo parón provocado por la pandemia de COVID-19.

Se trata, concretamente, de "El vergonzoso en palacio" del autor madrileño, dirigido por Natalia Menéndez, y de "Sueño de una noche de verano", bajo las órdenes de Bárbara Lluch, que se han presentado por fin este lunes de manera telemática tras meses en barbecho, pues estaban programados en realidad para el ciclo previo, interrumpido por el cierre de los teatros en el mes de marzo.

"Son momentos muy emocionantes", ha dicho el director de la CNTC, Lluís Homar, porque "llegar hasta aquí no ha sido sencillo en estos momentos" en los que, en su opinión, el teatro es "más indispensable que nunca" al "permitir creer que hay vida más allá de las circunstancias a las que nos vemos sometidos".

Del primer montaje, "El vergonzoso en palacio" de Tirso de Molina, con versión de Yolanda Pallín, ha destacado "cómo el padre de Don Juan fue capaz tantos siglos antes de la actualidad de encarnar la libertad de la figura femenina".

"Elegí el vergonzoso porque me apetece Tirso; siempre me apetece porque no es fácil, es un hombre que te confunde, que trata una comedia de manera muy seria, pero a la vez con humor y sugiriendo cuestiones profundas como la vergüenza, la libertad o la identidad, cosas que nos tocan hoy", ha señalado su directora, Natalia Menéndez, sobre este montaje que llega mañana a Madrid.

Para ella, Pallín ha realizado una adaptación "soberbia" que "da contundencia a los personajes femeninos, sobre todo en sus finales, limpiando las tramas que no eran tan esenciales".

"La vida es un traslado, no solo el de la vida física, sino el de la vida mental", ha añadido sobre una obra en la que "todo es movimiento" y que su autor situó en Aveiro (Portugal), quizás para sortear la censura y contar cosas que no se podían contar en su propio contexto.

Catorce actores dan cuerpo a la disyuntiva que Tirso de Molina establece "entre la vergüenza y el amor", especialmente en el caso de los principales papeles femeninos, interpretados por Anna Moliner, Lara Grube, Nieves Soria y María Besant.

Ésta, que da vida da Doña Juana, es fundamental en el desarrollo de las tramas en cuanto que, "como mujer libre y disfrutona, es una facilitadora del amor e impulsa a esos personajes que no se atreven a conseguir a la persona amada", como Madalena, para quien "un deseo tan fuerte es un deshonor".

Como novedad de esta temporada, las funciones serán de martes a domingo a las 20 horas, una unificación en los horarios "para ofrecer una cultura segura" con la distancia y la observación al resto de normas de los protocolos sanitarios.

El 1 de octubre, el próximo jueves, será el turno de "Sueño de una noche de verano", de William Shakespeare, con dirección de Bárbara Lluch y versión de Carolina África, a cargo de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico.

"Quiero agradecerles la concentración y la profesionalidad espectacular, porque el primer día de ensayo estaba prácticamente como cuando la dejamos pendiente en marzo", ha destacado Lluch sobre esta obra "magistral" que podrá verse de martes a domingo a las 17,30 horas.