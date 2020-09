El juez investiga al exjefe de la UDEF que "traicionó" a Rubalcaba en Gürtel

Madrid, 29 sep (EFE).- El juez del caso Kitchen investiga desde julio el patrimonio del exjefe de la UDEF José Luis Olivera, quien, según el excomisario José Villarejo, supuestamente habría intervenido a favor de algunos miembros del PP en el caso Gürtel, "traicionando" al exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.

En una providencia del 31 de julio que obra en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado Manuel García Castellón ordena una investigación patrimonial del comisario jubilado Olivera donde pide bucear en sus cuentas para analizar sus movimientos.

Lo hace a petición de la Fiscalía Anticorrupción que, en un informe de ese mismo mes, se hace eco de una conversación de 2017 entre Olivera, Villarejo y otros interlocutores donde se hicieron "expresas menciones a una labor de protección" de la investigación del caso Gürtel, "traicionando" a Rubalcaba.

En dicho encuentro Villarejo resaltaba la idoneidad de Olivera -entonces director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)- para ser el nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía porque "se ha pasado toda la puta vida haciendo favores macho a esta gente".

- Villarejo: Joder que en el 2009 este señor y yo estuvimos jugándonosla esa pal Rubalcaba, estuvimos viéndole y este emboscado en el puto coche para que no nos mordieran macho ¿eh? para el tema de la Gürtel de los cojones... Que la Gürtel los podía haber, vamos...podía haberlos mandado a todos a tomar por el culo si no llega a ser por este... y eso no se puede olvidar en la puta vida... (sic).

- Javier Iglesias (abogado cercano al PP): Empezando por el Jefe....

- Villarejo: Empezando por el, por el mierda del Jefe.

- Javier Iglesias: Por el de los bigotes

En las conversaciones que se han ido conociendo hasta hora, Olivera aparece como una pieza clave para que Villarejo obtuviera la información sobre Gürtel que después haría llegar al PP. Entonces, "Oli" o "Pepelu" -como se refiere a él Villarejo- era jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior.

Olivera se mantuvo en la cúpula policial tras el cambio de gobierno hasta llegar a dirigir el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) en 2015. En enero de 2017, ya con Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior Villarejo intentaba maniobrar a través de María Dolores de Cospedal para que su amigo fuera nombrado Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, el número dos del cuerpo, algo que finalmente no ocurrió.

En la conversación de enero de 2017 Villarejo habla despectivamente de los políticos como unos "mierdas" y dice que "no hay ninguno que se salve": "¡Tú te crees!... Tú te crees macho con la que se jugó este hombre... que se la jugó y tal ahí emboscado en el buga (...) Y luego vamos y para no llevarnos nada!".

Comenta Villarejo una ocasión en la que estaban "como dos gilipollas": "Y yo no tronco no te preocupes... que ya verás y tal... me has convencido porque eres tú cabrón pero en vaya lío que me vas a meter, maricón imagínate que nos pilla Rubalcaba, nos cuelga de los pulgares".

La Fiscalía cree que hay "serios elementos indiciarios" sobre la "posible existencia de acuerdos económicos" entre el Grupo Cenyt, propiedad de Villarejo, y Olivera, en virtud de los cuales "habría amparado las actuaciones ilícitas" del excomisario "en unos casos facilitándole información de operaciones policiales secretas" y en otros, como Kitchen, "permitiendo su planificación y ejecución a pesar de conocer su carácter ilícito".

Sospecha que Olivera "tendría un pleno conocimiento" de la operación Kitchen, diseñada para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de documentos supuestamente comprometedores para dirigentes del partido y presuntamente pagada con fondos reservados.

La Fiscalía menciona una conversación de Villarejo y Olivera, entre otros, "que refleja" que éste último tendría "pleno conocimiento" del modo en que Villarejo obtenía información, sobre todo de tráficos de llamadas "que le son facilitados" por otro comisario, Enrique García Castaño, imputado en el caso.

También se hace eco de otras conversaciones y documentos en relación a negociaciones entre Villarejo y un funcionario policial donde, al parecer, Olivera "tendría un porcentaje del 5 %", aunque "no figurase formalmente como tal partícipe".

Aparte de indagar en el patrimonio de Olivera, hace más de un año, en julio de 2019, el juez ya ordenó a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía investigar el grado de conocimiento o la participación de Olivera en Kitchen y los "vínculos societarios, económicos o cualesquiera otros con el consorcio criminal liderado" por Villarejo.