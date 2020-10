Coalición de medios pide la libertad de 10 periodistas, incluida la egipcia Magdy

Nueva York, 1 oct (EFE).- La coalición internacional de medios One Free Press Coalition pidió este jueves a los Gobiernos de todo el mundo acabar con el acoso o prisión de diez periodistas, cuyos casos considera especialmente urgentes, como el de la egipcia Solafa Magdy, detenida sin fecha de juicio en noviembre, y el de la desaparecida reportera peruana Daysi Lizeth Mina Huamán.

Magdy ha sido acusada por el Gobierno egipcio de pertenencia a grupo terrorista, divulgación de noticias falsas y uso inadecuado de las redes sociales, aunque las acusaciones se derivan de su trabajo como periodista independiente en la cobertura de temas de derechos humanos e inmigración en Egipto.

La lista también incluye a la desaparecida periodista peruana de la televisión Cable VRAEM Daysi Lizeth Mina Huamán, de la que se desconoce su paradero desde el 27 de enero.

Entre los participantes en la iniciativa figuran las agencias internacionales de noticias Associated Press, Bloomberg, la Agencia Efe y Reuters; las cadenas de TV CNN, Al Jazeera, Deutsche Welle, TV Azteca y Middle East Broadcasting Networks; y medios como The Washington Post, Boston Globe, Corriere della Sera, De Standaard, The Financial Times, Süddeutsche Zeitung, BuzzFeed, Forbes, Fortune, Quartz, Time, Wired y Euractiv.

La coalición publicó este jueves su lista actualizada con diez casos de mujeres periodistas perseguidas por distintos motivos y en diferentes países alrededor del mundo:

1. Solafa Magdy (Egipto)

Magdy, periodista independiente que trabaja en temas de derechos humanos e inmigración, fue detenida en noviembre junto a su marido y su juicio sigue retrasándose con la presentación de nuevos cargos por parte de las autoridades egipcias, que incluyen pertenencia a organización terrorista. La coalición alerta de que Magdy está internadas en condiciones inhumanas e insalubres.

2. Gulmire Imin (China)

Esta periodista de la minoría uigur lleva una década en prisión tras ser sentenciada a cadena perpetua por una protestas en la región autónoma china de mayoría musulmana de Xinjiang. Imin fue acusada de incitar la protesta, separatismo y filtración de secretos. China es el mayor carcelero de periodistas, con 48 detenciones en 2019.

3. María Ressa (Filipinas)

La fundadora del medio digital Rappler es una de las voces más críticas del régimen de Rodrigo Duterte. El Parlamento Europeo pidió el mes pasado al gobierno de Manila que retire todos los cargos contra la periodista, que se enfrenta a una condena de seis años de prisión y el pago de una multa, que sigue pendiente de apelación, por supuesta ciberdifamación.

4. Daysi Lizeth Mina Huamán (Perú)

La periodista del canal de televisión Cable VRAEM desapareció hace ocho meses en Ayacucho en una parada de autobús después de informar sobre las elecciones legislativas de enero. Las autoridades aún no han aportado información que permita esclarecer el caso.

5. Nouf Abdulaziz (Arabia Saudí)

La periodistas lleva dos años en prisión sin que se hayan presentado cargos en su contra. Se teme que haya sufrido tortura. Abdulaziz había informado sobre las presiones para que las mujeres consigan mayor igualdad en la sociedad saudí. Riad mantiene detenidos a 26 periodistas, según el censo del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).

6. Nada Sabouri (Irán)

La periodista iraní fue acusada en 2014 de atentar contra la seguridad nacional por informar sobre una protesta por los prisioneros políticos. Aunque fue puesta en libertad, en agosto ingresó en prisión para cumplir condena, una táctica de intimidación usada por el régimen iraní.

7. Daphne Caruana Galizia (Malta)

One Press Coalition demanda una investigación independiente de injerencias políticas, tras la muerte hace tres años con un coche bomba de la reputada periodistas de investigación. Hasta el momento las autoridades de la isla han detenido a cuatro personas en relación con el asesinato.

8. Frenchiemae Cumpio (Filipinas)

La periodista lleva detenida desde hace ocho meses y se enfrenta a una condena de hasta 12 años por posesión ilegal de arma de fuego y explosivos, una acusación que Cumpio asegura que fue preparada por terceros tras una campaña de hostigamiento por miembros de las fuerzas de seguridad.

9. Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi y el equipo de Iwacu (Burundi)

Los miembros del medio independiente Iwasu fueron acusados en enero de atentar contra la seguridad nacional por cubrir disturbios y han sido condenados a dos años y medio de cárcel.

10. Andrea Sahouri (Estados Unidos)

La periodistas del Des Moines Register fue detenida y acusada de interferencia y negativa a dispersarse en una manifestación por los derechos civiles y contra el racismo en mayo tras la muerte del hombre negro George Floyd. Desde entonces, más de 109 informadores han sido detenidos en protestas en todo el país.