Armando Manzanero: "Cada vez me salen mejores canciones a pesar de mi edad"

Miami (EE.UU.), 1 oct (EFE).- El cantautor mexicano Armando Manzanero, quien será reconocido con el Premio Latin Billboard a la Trayectoria el próximo 21 de octubre en Miami, asegura en una entrevista con Efe que "desde hace 15 años" dejó "atrás la modestia" y que siente que a sus 86 años está haciendo "mejor música que nunca" .

Manzanero tiene un lugar de honor en el altar de los compositores de música latinoamericana con grandes éxitos como "Debajo de la mesa", "No sé tú", "Esta tarde vi llover", "Somos novios" y "Algo personal", entre muchísimos otros.

Sin embargo, el mexicano, para muchos el rey inigualable de los boleros, afirma que sus nuevos temas superan los anteriores.

"Cada vez me salen mejores canciones a pesar de mi edad", dice el artista con una suave risa que se escucha a través del teléfono.

La realidad es que le salen mejor y le gustan más justamente por su edad, y es que con más de medio siglo componiendo música "bonita y que haga sentir bien", Manzanero no ha dejado de trabajar, "ni siquiera durante la pandemia".

De hecho, lleva semanas coordinando su participación en la edición de este año de los Latin Billboards, donde recibirá un gran homenaje y el premio Latin Billboard Award a la trayectoria artística.

También disfrutará de una serenata en la voz de algunos de los cantantes que "más admiro en este momento".

Se trata de Luis Fonsi, Joy Huerta (de Jesse & Joy), Pablo Alborán y Jesús "Chuy" Navarro, de la banda mexicana de pop Reik, quienes escogieron sus canciones favoritas de Manzaneros para honrarlo desde el escenario.

TRABAJO Y DISCIPLINA

Manzanero tiene casi tantos galardones como canciones -ha grabado más de 400 temas y unos 50 con fama internacional -, mientras, afirma, los sigue disfrutando y agradeciendo.

"Los premios siempre son bien recibidos. Tomarlos como algo sin importancia sería demasiado arrogante. Siempre los veo como un regalo, como una bendición", apunta.

Para estar presente en los Latin Billboards, Manzanero viajará desde México hasta Miami (Florida) junto a su esposa Laura Elena y su hijo Diego.

"Estaré en cuarentena los primeros días, que voy a aprovechar para disfrutar de la maravillosa comida cubana", cuenta.

Y señala que decidió viajar porque "están tomando tantas medidas para cuidarme, que me siento muy seguro".

El cantautor admite que por su edad se ha cuidado muchísimo, aunque el encierro no le hizo bien y le incomoda mucho la mascarilla. "La uso porque soy muy disciplinado, pero no es fácil", confiesa.

Durante el confinamiento retomó el placer de la cocina, algo que le gusta mucho "desde que era pequeño"; grabó una clase maestra sobre la composición e intensificó su presencia en las redes sociales. Incluso ofreció un concierto digital, una noche de bohemia con Alex Lora y Aleks Syntek.

"Soy un hombre de otros tiempos, pero me interesa mucho vivir en este y aprovechar todo lo que ofrece", explica.

MANZANERO INCANSABLE

En 2017, el cantautor sacó su disco "Tengo permiso". El año pasado, lanzó otro con la artista Aranza. También en 2019 sacó "Mis deseos por ti", que describe como la canción con la que la juventud se puede dar cuenta de "quién es Manzanero y todo lo que tengo para seguir dando".

"La edad no es algo que me preocupe o me incomode", afirma. Tampoco es algo que ignore, pues asegura que es "presumido" y se mira mucho en el espejo cuando se arregla.

"Claro que estoy mayor, más arrugado, más gordo, más pesado, pero nada de eso me impide seguir haciendo cosas. Seguirme moviendo", destaca.

Tampoco deja de apreciar y valorar los aportes de los jóvenes. "Aplaudo a las organizaciones como los Billboards y los Latin Grammys que amplían sus puntos de vista y apoyan a los nuevos talentos", dice en relación con las múltiples nominaciones a artistas urbanos en estos premios.

"Como presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, la más grande de América Latina, siempre me he ocupado de que se abran espacios a las nuevas generaciones", subraya.

En los Latin Billboards, que se celebran el 21 de octubre y se transmitirán por la cadena Telemundo, Manzanero tendrá la oportunidad de compartir protagonismo con los principales talentos de la música latina.

La lista de los artistas que estarán en el escenario incluye a los jóvenes Manuel Turizo, Maluma, Camilo, Myke Towers, Ozuna, Rauw Alejandro, entre otros.