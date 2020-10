Adam Lambert: "Soy como el sobrino adoptado de Queen"

Madrid, 2 oct (EFE).- Cuando Adam Lambert aceptó la propuesta de Queen de ocupar el puesto de Freddie Mercury tenía 9 días para preparar dos horas de concierto ante medio millón de personas, pero no dudó. "Me gustan los retos", rememora quien ha pasado de ser un reemplazo efímero al cantante más estable del grupo en décadas.

"Esto sigue siendo una colaboración y, al mismo tiempo, tengo la impresión de que soy parte de la familia, como un sobrino adoptado o algo así", afirma en una charla con Efe ante la publicación este viernes del álbum "Queen + Adam Live Around The World", que recoge lo mejor de los cerca de 200 conciertos que han dado juntos por todo el mundo desde 2014.

Su encuentro era quizás de esas cosas que tenían que pasar. Lambert (Indiana, 1982) apenas tenía 9 años cuando falleció Mercury en 1991, pero como muchos cantantes actuales de voz poderosa, creció intentando emularle ("también a Robert Plant o a Janis Joplin", añade).

De hecho, en la audición que le dio el pase a "American Idol" en 2009 interpretó "Bohemiah Rhapsody" de Queen y en el concurso tuvo lugar su primer encuentro con la banda capitaneada por Brian May y Roger Taylor, un encuentro aparentemente inocuo, hasta que años después recibió una llamada de su representante ofreciéndole actuar con el grupo en directo.

"Inmediatamente le dije que sí y, según colgué, pensé: '¡Oh, no! ¿Voy a ser capaz de hacer esto? ¿Les gustaré a la banda y al público?'. La primera actuación juntos iba a ser ante medio millón de personas en Kiev y solo tenía 9 días para prepararme dos horas de concierto, pero todo fue bien. Era un reto y a mí me gustan los retos", rememora.

La consigna principal estaba clara por parte de May y Taylor. "Me dijeron muy claramente: 'No imites a Freddie'. Y eso me dio luz verde para hacerlo a mi manera", destaca quien poco a poco ha ido encontrando su hueco propio en el seno de la formación.

"Muy al principio pensaba en ellos como mis jefes, pero han sido muy generosos, yo he crecido a su lado y ahora estamos en un punto en el que si propongo algo, por ejemplo en los arreglos o el diseño de escena, me tienen en cuenta. También te digo que, si no fuese así, me parecería bien y me limitaría a decir: '¡Sí, señor!'", reconoce entre risas.

Antes que él, otros como Paul Rodgers intentaron ocupar el vacío dejado por Mercury, pero solo Lambert ha aguantado tantos años en el puesto granjeándose buenas críticas por el camino a una misión que parecía imposible de partida. ¿Qué lo ha hecho posible?

"Una de las cosas que hace especial a Queen es esa mezcla de estilos que a mí me encanta. Respeto mucho a Roger y Brian y nos llevamos muy bien, lo cual es importante. En cuanto a Freddie, lo que más me gustaba de él, además de su voz, era su humor, que contara bromas en el escenario y tratara de pasárselo bien. Tenemos eso en común. Cuando eres un intérprete, tomártelo demasiado en serio no es lo más divertido para el público", reflexiona.

Aunque no lo diga expresamente, no cabe duda de que el rango vocal y la enorme flexibilidad de su garganta también han tenido algo que ver. "Es un reto interpretar esa música, casi como un deporte atlético", reconoce Lambert, que cita canciones que han sido un desafío por sus dinámicas enrevesadas, como "Who Wants To Love Forever", "Another One Bites The Dust" o "The Show Must Go On".

Ahí está también esa faceta extravagante que Mercury y él comparten y se manifiesta en su vestuario. "A la hora de elegir qué me pongo, pienso mucho en el legado de la banda y en 'looks' que Freddie hizo famosos. Entonces pienso: ¿Él llevaría esto? Si es sí, tiro adelante", cuenta.

Pese a las décadas de diferencia, también les conecta ser dos intérpretes homosexuales en un mundo predominantemente heterosexual y masculino como el rock.

"En su época, para él no era fácil hablar de ello. Ahora las cosas han cambiado y me siento afortunado de poder ser tan abierto sobre mi sexualidad. De alguna manera creo que esta generación tiene que seguir por ese camino y que, si él hubiese vivido hoy, se habría sentido más cómodo para mostrar quién era y lo que sentía", opina.

Lejos de considerar que su trabajo actual con Queen eclipsa su carrera en solitario (en marzo publicó su cuarto disco en solitario, "Velvet"), para Lambert ambas facetas de su carrera son complementarias, aunque de momento no parece que eso vaya a traducirse en la grabación de un álbum de Queen con nuevo material.

"Es algo que solo preguntan los periodistas, no hemos hablado de eso nunca", apostilla sobre el futuro de la mítica banda, que no publica material inédito desde el lanzamiento en 2008 de "The Cosmos Rocks" junto a Paul Rodgers y con la que en 2021 pasará por el Wizink Center de Madrid los días 6 y 7 de julio.

Javier Herrero