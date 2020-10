(What's the story) Morning Glory?, el mítico álbum de Oasis, cumple 25 años

Londres, 2 oct (EFE).- Considerado uno de los mejores álbumes de todos los tiempos, (What's the story) Morning Glory?, de Oasis, cumplió este viernes 25 años como una de las bandas sonoras que definió el pop británico de los años noventa.

Publicado en 1995, encumbró a Oasis como uno de los grupos de rock alternativo y britpop con temas como Wonderwall, Don't Look Back In Anger o Some Might Say, que consiguieron vender más de 22 millones de copias en todo el mundo.

Además, en 2010 logró el premio al mejor álbum en los 30 años de historia de los premios Brit, los galardones de la industria británica.

Sin embargo, la rivalidad que existía entre los líderes de la banda, los hermanos Liam y Noel Gallagher, cantante y compositor respectivamente, marcó la trayectoria de la banda, hasta el punto de que su continuidad se puso en duda durante la grabación de este trabajo.

Según han contado el fotógrafo de la banda, Michael Spencer Jones, hubo "una pelea seria" durante las sesiones de grabación del álbum, que le llevó a pensar que aquel proyecto no saldría adelante.

"La mayor parte de la banda abandonó las sesiones de grabación mientras yo todavía estaba en el estudio, y la gente sintió que seguramente no terminarían el álbum", recordó Jones, en declaraciones recogidas por la prensa.

Según contó el fotógrafo, el grupo acababa de iniciar la grabación del disco, después de haberse desplazado a unos estudios ubicados en el sur de Gales, donde planeaban estar unas seis semanas, pero la disputa hizo que el trabajo se detuviera por completo.

Oasis sedujo por primera vez a la crítica y el público británico en 1994, con su primer álbum, "Definitely Maybe", que fue el disco debut que más rápido se había vendido hasta entonces en el Reino Unido y marcó el camino tanto para sus siguientes trabajos como para las bandas de "britpop" que trataban de hacerse un hueco en el mercado.

Un año después, "(What's the Story) Morning Glory?" les catapultó hacia la fama global, con lo que los hermanos Gallagher se convirtieron con Oasis en el epicentro del "britpop" en la década de los años 90, una carrera por emular el éxito de los Beatles en la que compitieron con Blur y otras bandas.

Después de años de desavenencias públicas y privadas, los Gallagher eligieron caminos separados en 2009, con lo que Noel fundó Noel Gallagher's High Flying Birds y Liam empezó en 2017 su carrera en solitario, tras liderar cinco años el grupo Beady Eye.