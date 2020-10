Los debutantes coparán la sección Punto de Encuentro de la 65ª Seminci

Valladolid, 2 oct (EFE).- Nueve óperas primas, de un total de diez largometrajes, ha programado la 65ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) dentro de Punto de Encuentro, la segunda sección más importante del festival que se celebrará del 24 al 31 de octubre.

Destaca la presencia de la realizadora iraní Farnoosh Samadi, única que en la historia del certamen ha ganado dos Espigas de Oro consecutivas dentro de la sección de cortometrajes (2016 y 2017), y que ahora presenta su primer trabajo en largo ("Khate farzi"/"La regla de los 180º).

China, con tres filmes, es el país más representado con Jing Wang ("The best is yet to come"), centrada en la investigación de una joven periodista sobre la pandemia del SARS con el año de 2003 como trasfondo, han informado este viernes fuentes del festival.

Las dos restantes películas chinas en competición, por un único premio de 20.000 euros, son "Wisdom tooth", de Liang Ming, distinguida este año en el festival de Pingyao, y "Summer is the coldest season", de la cineasta Zhou Sun, sobre la deriva de una joven a raíz del asesinato de su madre.

De continente asiático también se proyectará "Eeb allay oool", del indio Prateek Vats, centrada en los macacos que piden comida a los turistas frente a los edificios gubernamentales de Delhi.

El cine europeo estará representado en Punto de Encuentro por la producción británica "Mogul, Mowgli", del neoyorquino Bassam Tariq; y por la directora francesa Charléne Favier, con "Salalom", la historia de una niña de quince años aceptada en un selecto club de esquí para la formación de futuros profesionales.

Ninguna película española compite en esta sección donde sí lo hará la africana "Eyimofe"/ "Este es mi deseo", de los hermanos nigerianos Arie y Chuko Esiri, además de la argentina "Piedra sola", de Alejandro Telémaco Tarraf; y "Mainstream", de Gia Coppola, nieta de Francis Ford Coppola y el único segundo largometraje de un autor que ha programado Punto de Encuentro.