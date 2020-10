Silvia Pérez Cruz: "Este disco es un homenaje a mi madre"

Madrid, 3 oct. (EFE).- Silvia Pérez Cruz debe a su madre, Gloria Cruz, parte de su apellido artístico y una forma de entender la música que ha derivado en su disco "Farsa", que es fruto del diálogo con otras disciplinas y respira tanto de la autenticidad ("Me siento en casa trabajando con la fragilidad", dice) como de la maternidad.

"En cierto modo es un homenaje a mi madre", suscribe la artista en una charla con Efe celebrada en Madrid ante un disco que se ha construido a lo largo de tres años de trabajo compartido con otros artistas y en el que las canciones fueron coloreadas como si de una pintura se tratara, tal y como le enseñó su progenitora.

Cuenta Pérez Cruz (Palafrugell, Gerona; 1983) con orgullo que su madre, que había estudiado Historia del Arte, descubrió que sus alumnos de 18 años no sabían expresar con palabras qué les sugerían las obras, siquiera responder a la pregunta: ¿Te gusta o no?

"Y se fue con los niños de 3 años. Se pasaba por las escuelas con una guitarra, contaba cuentos, dibujaba... Así creó un método y una escuela en la que yo fui muy feliz, con cursos de cine, de mimo, de cerámica y en la que había que montar una exposición y decidíamos la decoración, la música que se ponía...", rememora.

Es un poco el mismo proceso que la exmiembro de Las Migas ha recreado para esta "Farsa" (Universal Music), que reúne colaboraciones como la que trabó junto a la Premio Nacional de Danza Rocío Molina (en el espectáculo "Grito pelao", que da nombre a uno de los temas) o para la película animada "Josep", del caricaturista francés Aurel.

"No funciono por encargos, me tiene que resonar la idea, y si lo he hecho es porque trajababa en todos los casos con personas con las que conectaba. La persona es lo más importante", afirma Pérez Cruz ante un álbum que es "casi un documental de trabajo con otros artistas" de disciplinas como el teatro y la literatura.

El diálogo también fue con el público y así nació #proyectodrama, que fue una manera de acercarse a las redes sociales ("Me sentía muy incómoda con ellas, pero sabía que era un formato compatible", recooce) y compartir las canciones a medida que surgían.

"El título de 'Farsa' vino de la reflexión que estaba teniendo en el momento en que las grababa: ¿Por qué es tan distinto lo que mostramos de lo que somos? Hay una tendencia a dar una imagen fuerte y poderosa, pero el ser humano hace lo puede y su belleza en realidad viene de su imperfección. Donde yo me siento en casa es trabajando desde la belleza de la fragilidad, del no saber", reflexiona.

La artista comprendió también entonces que "este disco trata mucho sobre la maternidad, pero de manera inconsciente", por un lado por cómo lo ha construido y coloreado, tal y como la enseñó su madre.

Musicalmente, en el álbum se combinan momentos más instrumentales y búsquedas de texturas. Destacan por ejemplo los sonidos mucho más abstractos que empleó para los "recuerdos desdibujados" de la BSO de la citada "Josep", a partir de unos coros de su pueblo.

La maternidad fue clave también en la manera en la que está grabado y editado, en el comedor de su propia casa, en un intento por rascar más tiempo para ejercer su papel de madre.

Por último, pero no menos importante, es "uno de los motores grandes de las letras", no solo las que que le surgieron "ex profeso", como "Grito pelao" o "Tango de la Vía Láctea", sino también por otras prestadas como la canción de Miguel Hernández que cierra el álbum, "Todas las madres del mundo", que arranca así: "Todas las madres del mundo, ocultan el vientre, tiemblan".

"Yo tengo mucha empatía con las personas que sufren, enseguida me acuerdo de sus madres. El pensar que todos somos hijos me emociona mucho y me conecta con la vida de esa persona, imagino su infancia y a una madre que hace todo lo que puede", cuenta.

Pensando precisamente en un relato "sobre el silencio y el vacío, sobre el deseo de ser madre", recordó un poemario de Silvia Plath y adoptó la voz de la poetisa estadounidense como la suya propia, un camino en el que no descarta seguir incursionando en el futuro esta intérprete que acostumbra a alterna discos de material inédito con otros de versiones (el último, "Vestida de nit", de 2017).

Ahora toca pensar en el futuro, en la puesta sobre el escenario de este proyecto multidisciplinar que, si la COVID-19 lo permite, contará con tres formatos distintos: a solas, con la banda y un tercero "a modo de laboratorio" en el que al equipo se sumarán un director de escena, un pintor y una bailarina.

