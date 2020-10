Munguía, premio Emmy, ve en la era poscovid una oportunidad para los músicos

El ingeniero mexicano Pablo Munguía, reconocido con su séptimo premio Emmy por su trabajo en la última ceremonia de los Oscar y que reside desde 2016 en València, donde dirige el máster de producción musical en el campus de Berklee College of Music, cree que la pandemia quiebra el modelo actual de la industria musical pero abre también una ventana para artistas y técnicos que siempre han estado fuera de esa gran estructura de negocio. EFE/Berklee College Of Music *****SÓLO USO EDITORIAL // NO VENTAS // NO ARCHIVO*****