Harry Lloyd: "Me gusta poder dar forma humana y compleja a personajes raros"

Madrid, 3 oct (EFE).- En la piel de un disciplinado consejero del 'Nuevo Londres' en la distópica "Un mundo feliz", Harry Lloyd, recordado por su papel de Viserys Targaryen en "Juego de Tronos", siente gran interés por los personajes "extraños": "Me gustan los raros, poder jugar con hacerlos humanos, complejos, peculiares", dice a Efe.

"Me gusta poder dar forma humana y compleja a personajes raros", con estas palabras termina el actor Harry Lloyd su entrevista con Efe, en la que se habla de darle forma humana y compleja a un nombre escrito en un guion, de su nueva y distópica serie y de su búsqueda por interpretar a personajes peculiares. De ahí que está entrevista esté mostrada del revés, empezando por el final, y se convierta también en algo peculiar.

Como Viserys Targaryen, el infame hermano de Daenerys, muchos le odiaron (al personaje), pero esa es la esencia de la interpretación, como él dice, darle "forma humana" a un nombre escrito en un guion para que este conecte con el público y le haga removerse en sus asientos.

La trayectoria de Harry Lloyd (Londres, 1983), no obstante, no tiene su punto de partida en el personaje del universo de George R. R. Martin. Aunque es cierto que participar en una serie como "Juego de Tronos" da fuelle (y alas) para que una carrera despegue, Lloyd ya llevaba años ante las cámaras y sobre las tablas de los teatros británicos.

Viserys Targaryen le daría cierto reconocimiento a nivel mundial, eso no hay que pasarlo por alto. Pero sus "particulares" interpretaciones dan cuenta de su talento fuera del mundo de los dragones. Ha dado vida al joven Denis Thatcher en "La dama de hierro" (2011), al chistoso amigo de Stephen Hawking en "La teoría del todo" (2014) o al mítico Charles Xavier ("X-men") en la serie "Legion", entre otros.

Quizás, a estas alturas de su carrera, le faltaba esa oportunidad de poder asumir un papel protagonista en una gran producción. Una circunstancia que ahora, en este extraño 2020, le llega a través de "Un mundo feliz" ("Brave new world"), la nueva serie -que Starzplay estrena este domingo- basada en la distópica novela homónima de 1932 de Aldoux Huxley.

El británico interpreta a un personaje particular, Bernard Marx, de esos que a él le gustan, "raro". Bernard, un inflexible y disciplinado consejero, vive en la burbuja del aparentemente utópico 'Nuevo Londres', donde la sociedad, despojada de tener privacidad, de una familia y de ser monógama -las tres reglas del lugar-, es (aparentemente) feliz.

Esa perfección aparente genera un halo de oscuridad y extrañeza que atrajo a Lloyd al instante: "Cuando leí los dos primeros episodios me parecieron brillantes y, siendo sincero, no sabía cómo algo tan increíble, ingenioso y aparentemente caro podría filmarse".

"Desde el día uno quise formar parte del proyecto. La serie es especial ya desde el principio", apunta Lloyd, que explica a Efe que el punto fuerte de una ficción que consigue no diluirse entre otros tantos proyectos que han hablado (y hablarán) de un futuro distópico es su secuencia inicial.

"La pantalla en negro, el no decirte la fecha exacta en la que ocurre, el lema de 'Todo el mundo es feliz' y esa música ridículamente animada hace que el espectador piense que algo no cuadra y busque entre la multitud a quien no está feliz", argumenta.

Es como aquel juego de 'Encuentra el objeto diferente en una secuencia de elementos idénticos'. Así es, efectivamente la paradoja de "Un mundo feliz", en la que Lloyd comparte protagonismo con Alden Ehrenreich ("Han Solo: una historia de Star Wars") y Jessica Brown Findlay ("Harlots"), quienes se convierten en las ovejas negras de un rebaño de humanos con perfil robotizado que dependen de un fármaco en forma de caramelo para ser feliz.

"Así es como está configurada la serie. No todo el mundo puede ser feliz todo el tiempo y los creadores saben que el público lo va a percibir desde el primer momento. Creo que es un gran inicio y muy buen vehículo para ir de esa idea utópica que muestra a la distopía que realmente es", desarrolla el actor.

"Muy involucrado" en el proyecto y sintiendo que todo el equipo "remaba en la misma dirección", Lloyd habla del rodaje como una experiencia "muy divertida" en la que, una vez más, centra la atención en la peculiaridad de su personaje.

"Lo gracioso es que Bernard es el ejemplo de tipo serio y rígido que, inevitablemente, se convierte en el que trae la comedia a la serie porque es tan honesto y naíf que acaba siendo blanco de muchas bromas", indica el actor, "Pero cuando abre los ojos a la realidad de este 'Nuevo mundo' su actitud cambia y se ve movido por el miedo".

Una manera de actuar que se convierte, en cierto modo, en fiel reflejo de nuestra sociedad. La serie, por distópica, controvertida y enrevesada, se convierte en espejo de nuestra propia realidad: "En un mundo en el que todo el mundo está conectado de esa manera, cuando tú desconectas todo se vuelve muy solitario, oscuro. Te sientes totalmente fuera de lugar, como Bernard", apunta el actor.

Patricia Muñoz Sánchez